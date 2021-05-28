اليوم.. استبدال عربات قطار 81 أسوان القاهرة القديمة بأخرى روسية

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه بداية من صباح اليوم الجمعة، سوف يتم تعديل تركيب القطار رقم 81، وهو من أسوان إلى القاهرة، عن طريق استبدال العربات العادية بأخرى روسية ذات تهوية ديناميكية.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن القطار رقم 81 سوف يتحرك من أسوان في الساعة 4:30 صباحا، وسوف يصل إلى محافظة القاهرة في الساعة 10:25 مساء.

وكانت هيئة السكة الحديد قد قامت أيضا بتعديل تركيب القطار رقم 80 بداية من صباح أول أمس الأربعاء، وهو قطار بين القاهرة وأسوان، حيث استبدلت الهيئة العربات العادية بعربات أخرى روسية وذات تهوية ديناميكية، ووصل التركيب إلى عدد 11 عربة.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن قطار 80 سيبدأ التحرك من محافظة القاهرة في الساعة 8:30 صباحا، على يصل القطار 80 إلى أسوان في الساعة 1:45 وذلك في صباح اليوم التالي.

السكة الحديد: استمرار توقيع الغرامات على الركاب المخالفين لتعليمات الهيئة

وفي سياق آخر، كان مصدر مسؤول داخل هيئة السكة الحديد قد أوضح أن الهيئة قامت باستمرار توقيع الغرامات على مختلف المخالفين لتعليمات الهيئة، سواء في استقلال القطار دون دفع ثمن التذكرة، أو ركوب القطار دون ارتداء الكمامة الطبية، أو الركوب بين فواصل عربات القطار، أو التسطح أعلى القطارات، بالإضافة إلى التدخين في عربات القطارات.

وأضح المصدر المسؤول بالسكة الحديد أن الهيئة وقعت على مدار الأسبوع الجاري، ما يقرب من 350 غرامة على العديد من الركاب الذين استقلوا القطارات دون شراء تذكرة، وذلك بواقع 50 غرامة داخل القطارات الروسية الجديدة بمقدار 50 جنيها لكل غرامة، و150 داخل قطارات الضواحي الواحدة بـ 10 جنيهات، بالإضافة إلى 150 غرامة في قطارات الدرجة الثالثة الغرامة الواحدة بـ 20 جنيها، وبذلك يصبح الإجمالي من غرامات المتهربين الذين لم يدفعوا ثمن التذكرة في أسبوع واحد إلى 7000 جنيه.