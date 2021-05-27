عاجل.. السيسي: الاتفاق على الإسراع في إنشاء المنطقة اللوجستية المصرية بجيبوتي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المباحثات مع الرئيس الجيبوتي مثمرة وبناءة وتناولت تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، متابعا: «اتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي».

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، أنه جرى التوافق على الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن جيبوتي دولة محورية لعبت دورا مهما في محيطها الإقليمي، كما أن حفاوة الاستقبال عكست ما يجمع مصر وجيبوتي من علاقات متينة واستراتيجية ممتدة على كل الأصعدة.

وتابع: «من دواعي اعتزازي أن أكون أول رئيس لمصر يقوم بزيارة رسمية لجيبوتي، كما أن العلاقات بين البلدين تستند إلى إرادة سياسية قوية ومتبادلة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتكثيف التعاون في مجال بناء القدرات».