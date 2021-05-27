السيسي: توافقت مع رئيس جيبوتي على تكثيف جهود مكافحة التطرف وأمن البحر الأحمر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه توافق مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة على تكثيف الجهود في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة بما يساهم في تعزيز الاستقرار في محيطنا العربي والإفريقي، وتكثيف التعاون فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر كشريان استراتيجي يحظى بأهمية بالغة لدى البلدين.

وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، أن المباحثات الثنائية جاءت في ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

وأوضح أنه تم التوافق على الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن جيبوتي دولة محورية لعبت دورا مهما في محيطها الإقليمي، كما أن حفاوة الاستقبال عكست ما يجمع مصر وجيبوتي من علاقات متينة واستراتيجية ممتدة على كل الأصعدة.

وتابع: «من دواعي اعتزازي أن أكون أول رئيس لمصر يقوم بزيارة رسمية لجيبوتي، كما أن العلاقات بين البلدين تستند إلى إرادة سياسية قوية ومتبادلة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتكثيف التعاون في مجال بناء القدرات».