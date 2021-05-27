المركز القومي للترجمة يطلق سلسلة «العلماء صغار السن».. اعرف التفاصيل

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، قرب إطلاق سلسلة جديدة بعنوان «العلماء صغار السن».

وذكرت «سامي»، إن سلسلة «علماء صغار» مجموعة كتبها الكتاب نوري ڤيتاشي، وأصدرها عام 2017، لتناسب الأطفال من سن السادسة حتى الثانية عشرة، لكن المعلومة القيمة والحقائق التي يقدمها ڤيتاشي عبر خيط سردي بسيط وأنيق يجد فيها الكبار متعة وهم يقرأونها لصغارهم.

وتضيف أن السلسلة تجمع بين العلماء ابن الهيثم وهيلدجارد ومن بينجن ومريت بتاح وإينهيدوانا وماري كوري ولويس أغاسيز وأليساندرو جيلياني، وغيرهم من الأسماء الدالة على جمع من جنسيات مختلفة وخصوصيات ثقافية مدهشة في تنوعها.

وتابعت «سامي»، في تصريحات صحفية، أن السلسلة تحوي قصصًا حقيقية جمعها ڤيتاشي من بلدان العالم، وصاغها بأسلوب سلس جذاب يجمع بين متعةٓ السرد وروعة المعرفة، وتغير مفهوم الإنسانية عن العلماء، فالعالِم (بكسر اللام) في سلسلة ڤيتاشي ليس العبقري غريب الأطوار الذي يرتدي المعطف الأبيض التقليدي ويفجر مختبره فيضحكنا بمعطفه الممزق ووجهه الملوث بالسخام.

وأضافت: «العالِم في سلسلة علماء صغار لڤيتاشي طفل أو طفلة بدأ رحلة البحث المعرفي في مرحلة مبكرة بحثًا عن إجابة لسؤال يؤرقه عن الفيزياء أو قوانين الطبيعة أو الفلك أو الرياضيات أو الحفريات أو الإنسانيات، ولم تقف طفولته حائلا دون البحث عن السر، بل كانت مصدرا للطاقة الخلاقة التي دفعته ليكون مشاركا في تشكيل العالم الحديث».

وأكدت أن «المجموعة مشوقة وملهمة وجذابة سرديًا وبصريًا، وستضيف إلى معارف الطفل العربي وتقديره للجهد البشري عبر الحدود».

عناوين سلسلة علماء صغار

جدير بالذكر أن سلسلة «علماء صغار السن» تتضمن العناوين «الكم المدهش.. خمس قصص رائعة عن أشخاص قاموا بثورة في الفيزياء»، و«أعجوبة قوانين الطبيعة.. خمس قصص مدهشة عن مستكشفي أعمق أسرار الطبيعة»، و«داء النجوم: خمس قصص بديعة لأشخاص نظروا نحو السماوات»، و«محطمو الحواجز: خمس قصص مذهلة لأشخاص هدموا الحوائط ليصنعوا التاريخ»، و«شعلة المخترع: خمس قصص بديعة لأشخاص ساعدوا في تشكيل العالم الحديث»، و«الرياضيات السحرية: خمس قصص رائعة لأشخاص قاموا بمعجزات باستخدام الأرقام»، و«إنجازات كيميائية: خمس قصص مبهرة في الكيمياء والبيولوجيا»، و«أسرار باطن الأرض: خمس قصص رائعة لأشخاص تمكنوا من حل ألغاز في باطن الأرض»، و«الفيزياء المبهرة: خمس قصص مدهشة لأشخاص قاموا بحل ألغاز الطبيعة»، و«علم الإنسانية: خمس قصص رائعة عن أشخاص ساعدونا على فهم أنفسنا»، و«نساء مكتشفات: خمس قصص عظيمة عن نساء رائعات صنعن تاريخاً علمياً»، و«رواد العلوم: خمس حكايات مذهلة عن أشخاص ساعدوا في تطوير المنهج العلمي».