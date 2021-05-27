انطلاق مراسم إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري بجنوب سيناء

أعطى اللواء أيمن محمد الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، إشارة البدء لانطلاق فعاليات «أولمبياد الطفل المصري 2021»، للطلائع في نسخته الثالثة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة وحافظ جنوب سيناء، وحضور محمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية بجنوب سيناء.

انطلاق مراسم إيقاد شعلة الأولمبياد بالسلام الوطني

بدأت مراسم إيقاد شعلة الأولمبياد بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض الكاراتيه لفرق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، وعرض لفرقة الفنون الشعبية.

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن الشعلة انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة، وجابت شارع المحافظة حتى مبنى ديوان مديرية الشباب والرياضة.

400 لاعب يشاركون في أولمبياد الطفل المصري بجنوب سيناء

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة في تصريح له اليوم، أنه شارك في فعاليات «أولمبياد الطفل المصري»، بجنوب سيناء، نحو 400 لاعب من جميع مدن المحافظة للمرحلة العمرية من 12 حتى 14عامًا، والتي تهدف إلى التنشئة والتعليم والتدريب للشباب كأحدي استراتيجيات الدولة، في ألعاب كرة القدم، للبنين والبنات، وكرة السلة للبنين والبنات، والكرة الطائرة للبنين والبنات، إضافة إلى رياضة التايكوندو، والسباحة، وكرة اليد، وكاراتيه وكاتا، وتايكوندو وكروجي، المصارعة، و ملاكمة، و رفع أثقال، وجودو، وألعاب القوى "عدو 100متر، ووثب طويل، و رمي جُلة".

وأشار إلى أن المنافسات ستقام بالمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى مدن المحافظ، ومن المقرر أن عمل تصفيات داخلية للبدء في التصعيد على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المشاركين في "أولمبياد الطفل المصري" هذا العام ليسوا على مستوى مديرية الشباب والرياضة فقط، ولكن يوجد مشاركين من مديرية التربية والتعليم و المنطقة الأزهرية بالمحافظة، مما يعزز روح العمل الجماعي ونقلها للشباب والطلائع وغرس الولاء والانتماء وروح المنافسة في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات.