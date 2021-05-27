وزيرة البيئة: مبادرة «بر أمان» تعكس اهتمام الرئيس والدولة بالصيادين

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في أولى فعاليات المبادرة الرئاسية «بر أمان»، أنّ مبادرة رئيس الجمهورية هي منظومة متكاملة تنفذها الحكومة المصرية جنباً إلى جنب مع صندوق «تحيا مصر»، الذي يدعم كافة قطاعات الدولة لضمان استقرارها، ما يعكس مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقضايا المصايد والصيادين والحفاظ على استدامتها.

الرئيس السيسي يوجه بإعادة تأهيل البحيرات المصرية

وأوضحت وزيرة البيئة، أنّ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تأهيل البحيرات المصرية هو نموذج متكامل يضم كافة الأبعاد التنموية، حيث تشمل البعد الفني والذي يركز على تحسين نوعية المياه إلى جانب البعد الاقتصادي لتحقيق الاستفادة من هذه البحيرات مع تفعيل الحماية المجتمعية وتنمية القائمين على استخدام تلك البحيرات في العيش المستدام جنباً إلى جنب مع التركيز على الشق البيئي للحفاظ على هذا المورد الطبيعي لنا وللأجيال القادمة.

وزيرة البيئة: استدامة الثروة السمكية جزء هام من الأمن الغذائي

وشددت وزيرة البيئة على أنّ البحيرات المصرية من ضمن الأنشطة التي تقام فيها العمليات الخاصة بالصيد والاستزراع السمكي وتلك العملية تتطلب منا التفكير في استدامتها للحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء هام من الأمن الغذائي المصري وهو ما يحافظ بدوره على توفير سبل العيش والدخل للصيادين.

إيقاف الصيد وتنظميه يحمي الصياد في المقام الأول

وأضافت أنّ الحفاظ على هذا المورد الطبيعي يتطلب الاتفاق على مواصفات الشباك للحفاظ على المخزون السمكي لإتاحة الفرصة للثروة السمكية للتكاثر، والحفاظ عليها كثروة قومية كما يعود بالنفع على الصياد بالدرجة الأولى في الحفاظ على مصدر دخله وعمله بشكل مستدام، مؤكدة أنّ قرارات إيقاف الصيد وتنظميه بكافة المحافظات هو لحماية الصياد في المقام الأول.

وبيّنت أنّ محافظة البحر الأحمر على سبيل المثال يتم إيقاف الصيد بها لمدة 3 أشهر سنوياً خلال فترات التكاثر للحفاظ على الثروة السمكية، وزيادة المخزون السمكى مع العمل على دعم الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن خلال فترات الإيقاف للحفاظ على اعمال الصيد والصيادين .

كما تقدمت وزيرة البيئة بالشكر لوزيرة التضامن على دعوتها لإطلاق تلك المبادرة متمنية استكمالها في باقي المحافظات للحفاظ على المصايد المصرية واستدامتها كمورد رئيسى للمجتمعات المحلية التي تعيش بجانب تلك البحيرات.