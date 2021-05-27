وزيرتا «التضامن والبيئة» تصلان الفيوم لتدشين مبادرة «بر أمان»

وصلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى محافظة الفيوم، منذ قليل، لإطلاق المبادرة الرئاسية «بر أمان»، التي تهدف إلى رعاية الصيادين خصوصاً غير القادرين.

واستقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الوزيرتين بفندق «بيوم»، على ضفاف بحيرة قارون، تمهيداً لإطلاق المبادرة، وذلك بحضور 270 صياداً من محافظة الفيوم، حيث يتم توزيع بدل للصيد بالإضافة إلى أحذية مخصصة لحمايتهم من الشمس والإصابة سواء بفيروسات أو بجروح خلال قيامهم بالصيد في البحيرة.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق المبادرة يليه توزيع البدل والأحذية.