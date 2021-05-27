سكك حديد مصر.. مواعيد قطارات 2021 على الوجه القبلي

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد قطارات 2021 على الوجه القبلي من القاهرة إلى أسوان والعكس، وذلك عقب التحديثات الأخيرة في القطارات ومواعيدها من جانب هيئة السكة الحديد.

سكك حديد مصر: مواعيد قطارات 2021 المتجهة من أسوان إلى القاهرة

وحددت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات كالآتي:

1 - قطار 81 مميز يتحرك في الساعة 4:30 فجرًا، وذلك بداية من 28 مايو وسيتم تحويله إلى عربات روسية.

2 - قطار 2011 مكيف يتحرك الساعة 5:15 صباحًا.

3 - قطار 981 vip يتحرك الساعة 5:30 ص.

4 - قطار 983 مكيف يتحرك الساعة 7:30 ص.

5 - قطار 163 روسي يتحرك الساعة 12:30 ظ.

6 - قطار 1013 روسي يتحرك الساعة 1:50 ظ.

7 - قطار 2013 مكيف يتحرك الساعة 2:30 ظ.

8 - قطار 2007 vip يتحرك الساعة 3:15 عصرًا.

9 - قطار 2015 vip يتحرك الساعة 4:00 عصرًا.

10 - قطار 1903 مكيف يتحرك الساعة 5:00 مساء.

11 - قطار 1015 روسي يتحرك الساعة 5:30 مساء.

12 - قطار 2009 vip يتحرك الساعة 6:10 مساء.

13 - قطار 187 روسي يتحرك الساعة 6:30 م.

14 - قطار 1009 روسي يتحرك الساعة 7:20 م.

15 - قطار 997 مكيف يتحرك الساعة 8:45 م.

16 - قطار 89 مكيف يتحرك الساعة 9:05 م.

17 - قطار 989 مكيف يتحرك الساعة 11:00 م.

18 - قطار 1011 روسي يتحرك الساعة 11:20 م.

19 - قطار 91 مميز يتحرك الساعة 11:30 م.

20 - قطار 833 روسي يتحرك الساعة 12:10 وذلك بعد منتصف الليل.

سكك حديد مصر: مواعيد قطارات 2021 المتجهة من القاهرة إلى أسوان

1 - قطار 980 vip يتحرك الساعة 8:00 صباحا.

2 - قطار 80 روسي يتحرك الساعة 8:30 ص.

3 - قطار 1004 روسي يتحرك الساعة 9:30 ص.

4 - قطار 2010 مكيف يتحرك الساعة 10:00 ص.

5 - قطار 982 مكيف يتحرك الساعة 12:00 ظهرا.

6 - قطار 164 روسي يتحرك الساعة 3:30 عصرا.

7 - قطار 2006 vip يتحرك الساعة 5:15 مساء.

8 - قطار 2012 مكيف يتحرك الساعة 5:30 مساء.

9 - قطار 188 روسي يتحرك الساعة 6:00 مساء.

10 - قطار 1014 روسي يتحرك الساعة 6:50 م.

11 - قطار 988 مكيف يتحرك الساعة 7:00 م.

12 - قطار 88 مكيف يتحرك الساعة 8:00 م.

13 - قطار 1012 روسي يتحرك الساعة 8:20 م.

14 - قطار 2004 vip يتحرك الساعة 9:00 م.

15 - قطار 996 مكيف يتحرك الساعة 10:00 م.

16 - قطار 90 مميز يتحرك الساعة 10:15 م.

17 - قطار 1008 روسي يتحرك الساعة 10:55 م.

18 - قطار 2008 vip يتحرك الساعة 11:05 م.

19 - قطار 1010 روسي يتحرك الساعة 12:05 وذلك بعد منتصف الليل.

20 - قطار 1902 مكيف في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.