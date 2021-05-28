«التعليم» لـ«طلاب 3 ثانوي»: تابعوا المراجعات النهائية على قناة مدرستنا

حثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي على ضرورة متابعة جداول المراجعات النهائية التي يتم عرضه على قناة «مدرستنا 2» التعليمية، وخصصت رابطاً للتعرف على مواعيد مراجعات الأسابيع القادمة.

وقالت الوزارة، إنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونياً في المدارس الحكومية، مؤكدة أن المدارس ستكون مجهزة جيداً من ناحية البنية التحتية، مشددة على الطلاب بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أبرز المعلومات المهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2021:

1-تعقد الامتحانات النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي على جهاز التابلت.

2-الامتحانات تعقد ورقياً لطلاب الإعادة والتقسيم.

3-سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونياً في جميع الحالات لضمان شفافية التصحيح.

4-المنصات التعليمية تؤهل الطالب للتدرب على طرقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021.

5-سيتم عقد الامتحانات في المدرس الحكومية المجهزة جيداً من حيث البنية التحتية.

6-سيتم تطبيق قوانين الغش بدقة في الامتحانات.

7-الامتحانات تعقد في لجان مراقبة جيداً ومؤمنة.

8-سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحقق التباعد الاجتماعي بينهم.

9-إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.

10-الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم ولا تقيس الحفظ والتلقين.

11-لم يتم حذف جزء القصة والتعبير من مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

12-لن يتم عقد الامتحانات على السحابة الإلكترونية.

13-سيتم إعلان مجموعة تفاصيل عن الامتحانات خلال الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن الامتحانات ستعقد في جو يتسم بالهدوء، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم القلق بشأن الامتحانات وآلية عقدها، مشيرة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد في شهر يونيو المقبل وسط إجراءات وقائية مشددة على مستوى مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات.