«الإسكان»: تلقينا 68 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء من المدن الجديدة 

أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه يجرى إعداد كتاب عن كل الأسئلة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء وإجراءات الطلبات، والأجوبة الخاصة بها، وتحديثات القانون، وكل الإجراءات، وسيصدر خلال شهر.

وقالت «هاشم»: إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تقدم بها المواطنون في المجتمعات العمرانية الجديدة، 68 ألف طلب في أجهزة المدن الجديدة، حتى 31 مارس 2021، وإن إجمالي المبالغ المحصلة بلغت نحو 2 مليار و433 مليون جنيه.

وتابعت: «نحاول تذليل العقبات، وطوعنا القانون قدر الإمكان لصالح المواطن طالما لديه جدية، وتيسير إجراءات توصيل المرافق».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الخميس، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقانون واللائحة.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «القانون لا يطوع، القانون يطبق، اللجنة تصدت لإشكاليات تطبيق قانون التصالح لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، والمواطن مبيقدرش يوصل للوزير، الوزير قال أنا مش بتاع إعلام، وهناك شكاوى أرسلتها للوزير وتجاوب، تجاوبنا مع المواطن والوزير تجاوب مع شكوتنا».

وفي سياق الحديث عن أسباب البطء في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء؛ قال اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية: «هناك مشكلة للمهندسين في مسألة المقابل المادي، كما أن هناك مشكلة في نقابة المهندسين بالنسبة للاستشارين، لأن اللجنة التي تبت في طلبات التصالح تكون برئاسة استشاري، وهي لجنة خارج الجهاز الإداري للدولة ولا سلطة لنا عليه».

وأضاف أن المحافظات بذلت مجهودا في تلقي الطلبات، وكانت تعمل على مدار الساعة، رغم كورونا وكان هناك استحقاقات انتخابية، لكن البت في الطلبات وفقا للقانون الذي نص على أن تتولاه لجنة من خارج الجهاز الإداري».

ورد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة: «لدينا تحفظ على دور النقابة، وأنتم مدخلينها في الاشتراطات البنائية أيضا، متجيش تقولي مشكلة مسمعتش كلامي فيها كبرلمان، قولنا الناس دي هتعمل مشاكل، وعندك عجز مهندسين».

قال ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك تواصل واجتماعات عديدة بين وزير الإسكان وأجهزة المدن، لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء.