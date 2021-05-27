هل يحصل مرضى الأورام والسرطانات على لقاح كورونا؟.. الصحة تجيب

يتساءل الكثيرون من مرضى أمراض الأورام والسرطانات عن إمكانية الحصول على لقاح كورونا للوقاية من الفيروس وهل له أعراض جانبية أو مضاعفات تظهر عليهم، أم لا، وتجيب وزارة الصحة على تلك التساؤلات، مؤكدة أن مرضى الأورام والسرطانات من الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح كورونا، وكذلك مرضى الدم مثل «السيولة»، ومن يعانون من أمراض قلب شديدة، مؤكدة أن تلك الفئات لم يتم إجراء أي تجارب سريرية عليهم حتى يتثنى لهم الحصول على اللقاح بشكل آمن.

ووضعت وزارة الصحة، قائمة بالممنوعين من الحصول على لقاح كورونا، كان من بينهم من يعانون من أمراض الأورام والسرطانات، ومرضى الدم مثل «السيولة»، وكذلك من يعانون من أمراض قلب شديدة.

الممنوعين من لقاح كورونا

وأوضحت أن قائمة الممنوعين شملت من لديهم حساسية شديدة من أي تطعيم أو دواء أو أطعمة أو أشياء أخرى، وأصحاب أمراض الأعصاب والصرع والتشنجات، وكذلك من يعانون من أمراض مناعية مثل نقص المناعة، ومن يستخدمون أي أدوية أو حقن مثبطة للمناعة، مثل «إبرون، والكورت يي».

وأعلنت الوزارة، أن لقاح كورونا الصيني الذي يتم صرفه في مستشفيات العزل بالجمهورية فعال وآمن ولكن له بعض الأعراض الجانبية البسيطة التي يتعرض لها الشخص العادي عند الحصول على التطعيمات.

وأكدت الوزارة أن لقاح «سينوفارم الصيني» أثبتت فاعلية في التجارب الإكلينيكية تصل إلى 89% في إنتاج أجسام مضادة، و99% حماية من الإصابة، و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة، لافتة إلى أن تلك اللقاحات تمت تجربتها على مواطنين فوق سن 18 عامًا، مؤكدة أنه في حال إقرارها للأطفال والسيدات الحوامل سيتم إتاحتها.

وتضم القائمة أيضًا الأطفال الذين يبلغون أقل من 18 عامًا، ومن لديهم أي أعراض لأمراض تنفسية، وكذلك ممن لديهم تاريخ إصابة بـ«كوفيد 19» شديد أدى إلى الدخول للمستشفى.