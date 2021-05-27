إنجاز 95% من المرحلة الثانية لمشروع حماية الطور من السيول

تفقد المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، موقع مشروع حماية مدينة الطور من أخطار السيول، والذي يهدف إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وحماية الطرق والبنية التحتية بمدينة الطور من الأثار المدمرة للسيول.

بناء الدبش بسد وادي حبران

وقال مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية إنه جري الانتهاء من معظم أعمال الحفر وتكوين الحواجز بالبحيرات، ويجري حالياً استكمال أعمال مباني الدبش بسد وادي حبران.

وأكد أن نسبة التنفيذ بالمرحلة الثانية لمشروع حماية مدينة الطور من أخطار السيول بلغت حتى الأن 95%، تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، وقطاع المياه الجوفية بوزارة الري.

انتهاء 61% من أعمال الحماية بوادي وردان

وأشار مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية إلى أن نسبة التنفيذ بمشروع حماية وادي وردان، التابع لمدينة رأس سدر من أخطار السيول، بلغت 61%، حيث بلغت نسبة التنفيذ بمشروع وادي غرندل لحماية مدينتي رأس سدر وأبو زنيمة 75%، وبلغت نسبة التنفيذ بمشروع إنشاء قناة صناعية بوادي بعبع لحماية مدينة أبو رديس 19%.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية أنه يجري العمل لاستكمال بحيرة وادي طابا (ب2)، وكذلك أودية المالحة العطشانة (W13) و(W15)، التابعة لمدينة طابا، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية لحماية مدينة طابا من أخطار السيول، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها نحو 79.3%، مؤكداً أن المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول تتضمن 6 مشروعات، جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية منطقة الترابين، التابعة لمدينة نويبع، ويجري العمل بمواقع المشروعات الـ5 الأخرى.