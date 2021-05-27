أزمة محمد رمضان مع سعد المجرد.. الفلوس السبب

تصاعدت أزمة محمد رمضان مع سعد المجرد، بسبب أغنية «انساي» خلال الساعات الماضية، التي حذف رابط الأغنية من على موقع الفيديوهات «يوتيوب» إثرها، بعد أن تقدم سعد لمجرد بشكوى.

أزمة محمد رمضان مع سعد المجرد، بدأت وتيرتها منذ عدة أشهر، حينما طلب لمجرد من إدارة محمد رمضان، دفع مستحقات المطرب عن الأغنية وهو ما تجاهله رمضان، وتواصل مكتب سعد لمجرد مع إدارة يوتيوب، ليحذف الموقع الشهير الإغنية إثر ذلك.

أزمة محمد رمضان مع سعد المجرد بسبب أغنية انساي

قصة أزمة محمد رمضان مع سعد المجرد، كانت قبل طرح الأغنية، حيث اتفق الطرفان، على طرح الأغنية عبر قناة محمد رمضان بـ«يوتيوب»، وكان هناك اتفاق آخر، هو أن تقسم الأرباح بين سعد ورمضان، الأمر الذي وافق عليه رمضان، لكن بعد أن حققت الأغنية نجاحا كبيرا ومشاهدات خيالية، لم يتواصل رمضان مع لمجرد، ولم يعد رمضان يرد على اتصالات لمجرد ومكتبه، الأمر الذي رفضه المطرب المغربي، وتواصلت مع إدارة يوتيوب، الذي حذف الأغنية بدوره.

أزمة محمد رمضان مع سعد المجرد: يوتيوب يحذف الأغنية

كان مُغني الراب أحمد الشبكشي، ومؤلف الجزء الخاص بكلمات محمد رمضان، كشف تفاصيل الأغنية من قبل، مشيرا إلى أنه بدأ التحضيرات على هذا العمل الغنائي، فور الانتهاء من أغنية «الملك».

وأكد «الشبكشي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه لم يواجه أي صعوبات في كتابة الأغنية: «لم تستغرق وقتًا طويلًا، حيث أُرسلت لي الموسيقى الخاصة بالجزء الخاص بمحمد رمضان، وبدأنا في تسجيلها، لافتًا إلى أنه ليس له علاقة بالجزء الخاص بكلمات سعد المجرد، الذي سجلها في المغرب».

أغنية انساي طرحت العام الماضي 2020، وحققت نجاحا مبهرا، وتخطت حاجز 300 مليون مشاهدة، وكانت صورت في دولة فرنسا.