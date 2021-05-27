فرق متنقلة لتطعيم المحامين بشمال القليوبية بلقاح كورونا

دفعت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، بقوافل طبية لتطعيم المحامين في مركزي شبين القناطر وطوخ باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك استجابة للطلب المقدم من عمرو الحوي، نقيب شباب المحامين بشمال القليوبية، إلى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بشأن تطعيم المحامين بلقاح كورونا.

وأكد نقيب شباب المحامين بشمال القليوبية، في طلبه إلى وكيل وزارة الصحة، أن المحامين هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، بسبب طبيعة عملهم واختلاطهم بالمواطنين.

وفي استجابة على ذلك الطلب، وجه وكيل وزارة الصحة بالدفع بقافلتين طبيبتين إلى مركزي شبين القناطر وطوخ، مدعمة بفرق التطعيم بلقاح كورونا، وتم بالفعل تطعيم أغلب المحامين داخل مقر النقابة الفرعية للمحامين في شبين القناطر، وكذلك في مقر النقابة بمدينة طوخ.

وتقدم «الحوي» بخالص الشكر إلى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على سرعه الاستجابة للطلب.

فيما أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن جميع مستشفيات القليوبية، لم تسجل اي حالات إصابة بالفطر الأسود، منوهًا انه جميع مديري المستشفيات علي استعداد التام للتعامل مع أي إصابات

وأشار وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية " أنه في حالة ظهور اي إصابة بالفطر الأسود، يتم عزلها داخل مستشفيات عزل كورونا، بغرف مخصصة لذلك بعيداً عن باقي المرضى

وأكد ان الفريق الطبي بجميع مستشفيات المحافظة يعمل بكل طاقاتة لخدمة جميع المرضي علي حد سواء، حتي تمام الشفاء

في سياق متصل وفي اطار دور الدعم النفسي التي تقوم به الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان ومستشفياتها التابعه لها والتي تستهدف مرضي كورونا والأطقم الطبية توالت فرق الدعم النفسي بمستشفي بنها للصحة النفسية علي مستشفيات العزل بقها و التامين الصحي و الحميات) تحت اشراف الدكتور اشرف شحاته مدير المستشفي

يتكون فريق الدعم النفسي من طبيب نفسي واخصائي نفسي او إجتماعي وتمريض وذلك لتحسين الحالة النفسية لدي المرضي والتدريب على كيفية تعامل الأطقم الطبية في مثل هذه الجائحة .

فيما قام فريق مكافحة العدوي بالمستشفى بإعاده تدريب أفراد هيئه التمريض بالأقسام الداخلية على غسل الأيدى ونظافة وتطهير اسطح العمل والواقيات الشخصية.