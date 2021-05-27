«العليا للفيروسات»: نسبة العدوى بالفطر الأسود قليلة في مصر

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الفطر الأسود موجود في الطبيعة، لكن إذا كان هناك شخص سليم، وآخر مناعته ضعيفة، فإنه لن يصيب الشخص السليم، وقد يصيب الشخص ذا المناعة الضعيفة.

وحذرت «أنور» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من إساءة استخدام الأدوية مثل الكورتيزون والمضادات الحيوية، لأن هذا الأمر يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة في الجسم، وقد يترتب عليه الإصابة بالمرض.

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي: «مرض الفطر الأسود موجودة في الهند، ويصيب الأنف والجيوب الأنفية والغشاء المخاطي، والإصابة تكون عبارة عن التهابات، وبالتالي فإن هناك أعراض مثل انتفاخ الوجه وصداع وألم شديد في العين، وإفرازات من الأنف سوداء اللون وألم في الأسنان».

وأردفت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي: «مش عاوزة القلق الشديد في مصر، بروتوكولات العلاج واضحة، ومعتقدش إن في سوء استخدام بالدرجة الكبيرة».

وأوضحت، أن هذا المرض ينتشر في المستشفيات التي بها مشكلات في أنظمة منع العدوى: «معتقدش إن ده بيحصل في مصر، وفرصة العدوى قليلة».

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة و السكان اليوم، في منشور لها، صادر من إدارة الطب الوقائي التابع لها أعراض الفطر الأسود في مصر.

وأكدت أن هذه الأعراض، تتمثل في الحمى والسعال وضيق في التنفس، وألم في الصدر وصداع، وألم في البطن، وقيئ، وتورم في جانب الوجه، واحتقان في الجيوب الأنفية، ونزيف في الجهاز الهضمي، ووجود دم في البراز ووفقدان الوعي، وألم في الأعصاب وجلطات، وإسهال، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى.