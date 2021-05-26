شوقي يناقش تنسيق العام الجديد مع «التعليم العالي» الأسبوع المقبل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم مناقشة التنسيق للكليات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2021 مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع المقبل.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «طلاب وطالبات مصر» عبر تطبيق «واتس آب»، أنه سيتم مناقشة التنسيق بالنسبة للدفعة المستجدة للثانوية العامة والدفعة المؤجلة من العام الماضي.

جاء ذلك في رده على سؤال أحد الطلاب حول طرق التنسيق بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، مؤكداً: «أن هذه سيتم مناقشتها الأسبوع المقبل مع وزارة التعلي العالي والبحث العلمي».

«شوقي»: المنصات التعليمية تدرب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد

ووجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نصيحة مهمة لطلاب الثانوية العامة في مصر، بضرورة متابعة قناة «مدرستنا 2» التعليمية الخاصة بمراجعات الثانوية العامة المجانية التي توفرها الوزارة مباشرة للتدريب على نظام الأسئلة الجديد وتقدم الجديد يومياً حتى انتهاء الامتحانات.

وأضاف «شوقي»، أنه يمكن مشاهدة هذه المراجعات على شاشة التليفزيون أو يوتيوب، مشيراً إلى أن الوزارة كثفت من القنوات التعليمية والمنصات التي توفر محتوى رقمي، لجميع المراحل التعليمية، مشدداً على الطلاب بضرورة متابعتها جيداً.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة مراجعة المقررات الدراسية من جهاز الهاتف المحمول أو جهاز التابلت أو شاشة التليفزيون أو اليوتيوب، مشيراً إلى أن المنصات التعليمية تدرب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد.

ولفت الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة النهائية خلال منتصف الأسبوع المقبل، موضحاً أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مشدداً على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه سيتم الاعتماد على تقنيات حديثة لمنع الغش، وسيتم تطبيق قوانين الغش بقوة في الامتحانات النهائية، لافتاَ إلى أن الوزارة حريصة على الاستعداد بكل جدية للامتحانات النهائية.

وزير التعليم: يسمح بكتابة ملاحظات على الكتاب المدرسي واصطحابه في اللجنة الامتحانية

عن آليات الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية العامة، أكد الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة قررت إتاحة دخول "الكتاب الحكومي الخاص بالطالب" سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة او نسخة مطبوعة منه، موضحاً: "سوف نسمح بدخول الكتاب وعليه ملاحظات الطالب فقط".

وكشف أنه غير مسموح بدخول أوراق أخرى من أى نوع ولن يسمح بدخول التابلت على شبكة الانترنت اثناء الامتحان لاسباب تأمينية تقنية ولتحقيق تكافؤ الفرص مع طلاب المنازل والإعادة والتقسيم.