موسى يطرح كليب أغنية «نقابة المجروحين» من ألبومه الجديد «بلو بيري»

طرح المطرب موسى، أغنية «نقابة المجروحين»، أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «بلو بيري»، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وطرح موسى، أغنية «نقابة المجروحين» على طريقة الفيديو كليب، وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي والمحلن الموسيقي عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أمين نبيل، ومكس وماستر خالد سند، والمنتج الفني طارق الأحمدي وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج محمد القاض.

ويشهد موسى بأغنية «نقابة المجروحين»، منافسة شرسة بين نجوم الغناء مع كل من المطرب حسن شاكوش، والذي طرح أغنية «حبيبتي» مع الفنانة ياسمين رئيس، والفنان محمد رمضان الذي طرح في التوقيت ذاته، أغنياته الجديدة «المكسب بتاعنا»، حيث تصدرت أغنية «نقابة المجروحين» بعد طرحها مباشرة تريند موقع الفيديوهات «يوتيوب» وأحتل المركز الخامس على مستوى مصر والوطن العربي.

وتعد أغنية «نقابة المجروحين» التعاون الرابع لموسى مع عزيز الشافعي، حيث تعاونا من قبل في أغنية «متحير»، و«الحلوة» للموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وأغنية «يا معدي» للموزع الموسيقي أشرف البرنس.

وكان موسى قد طرح مؤخرا أغنية «بتعمد» وهي من كلمات الشاعر الغنائي الراحل علاء سليمان وتعتبر اخر الأغنيات التي قام بكتابتها قبل وفاته، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وميكس وماستر هندس الصوت خالد سند، والمتج المنفذ طارق الأحمدي، كما طرح أغنية بعنوان "متحير" في شهر يناير 2021، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي توما.

وتقول كلمات أغنية نقابة المجروحين

سيداتي سادتي اصدقائي المحترمين أعضاء نقابة المجروحين

سيداتي سادتي اصدقائي المحترمين أعضاء نقابة المجروحين

ياللي اتغشيمت واتعشمتوا في كدابين مع انكم فاهمين اوي ومتعلمين

والمشكله خبرة كمان و مجربين

ياللي اتغشيمت واتعشمتوا في كدابين مع انكم فاهمين اوي ومتعلمين

والمشكله خبرة كمان ومجربين

هو احنا فينا جاذبية للأذية مكتوب علي وشي تعالي اضحك عليا

الخيبة بالويبه بجد بقي عيبه هو احنا ليه عايشين اوي في دور الضحية

بقيت كروديه وانتوا كروديات