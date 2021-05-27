تعرف على شروط عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ، اليوم، شروط عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية، بالتزامن مع إعلانها عن عودة هذه الفعاليات، مشيرة إلى أن هذه الشروط تتوافق مع بروتوكولات صحية معتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، للوقاية من فيروس كورونا.

شروط عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية

واشترطت الهيئة، ضمن شروط عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية، «التحصين» لدخول الفعاليات الترفيهية عبر تطبيق (توكلنا)، واقتصار نسبة الحضور على 40%، وأضافت كذلك أن بيع التذاكر سيكون إلكترونياً فقط لجميع الفعاليات، وذلك حسبما ذكر موقع العربية.

وشملت شروط عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية أربعة محاور رئيسية هي: البيئة والوقاية والتباعد، والإبلاغ والمراقبة، والتوعية، والتنفيذ.

ونصت شروط عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقاً للحالة في تطبيق (توكلنا)، وذلك التزاماً بقرار وزارة الداخلية الصادر في 18 مايو الجاري.

إلى ذلك، حددت الهيئة نسبة 40% للحضور في الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة وذلك، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية، بالإضافة إلى اقتصار بيع التذاكر على المواقع الإلكترونية وتحديد ساعات الدخول فيها بشكل دقيق، وتخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج، كجزء من شروط عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية.

وتضمنت شروط عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية أيضا على إقامة نقطة فحص عند جميع المداخل الرئيسية تتضمن قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت، على أن يتم منع الزوار والعملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية، من دخول المكان.

وشددت شروط عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية على ضرورة الإبلاغ عن الحالات بين الموظفين والعاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة ومنعهم من حضور الفعاليات.

وفي جانب التوعية، نصت شروط عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية على ضرورة توعية العاملين والزوار والقائمين على الأماكن الترفيهية بأعراض المرض ووسائل انتقاله، بالإضافة إلى توعيتهم بضرورة الإفصاح عند ظهور أي أعراض، إضافة إلى توفير مواد تثقيفية لتوعية جميع العاملين والزائرين ونشر لوحات إرشادية خاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية.

وفيما يتعلق بالتنفيذ، شددت شروط عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية على منظمي الفعاليات الترفيهية على ضرورة إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة المتعلقة بمرض كوفيد 19 لجميع الموظفين والمنظمين للفعالية، وتدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة، بالإضافة إلى تعيين مشرفين مسؤولين عن تطبيق الاشتراطات الصحية، وتعيين حراس أمن مدربين لمنع التزاحم وتطبيق التباعد الجسدي.

إلى ذلك، دعت الهيئة العامة للترفيه منظمي الفعاليات الترفيهية والزوار كافة، إلى الالتزام بشروط عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية والتعليمات الواردة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن هيئة الصحة العامة.