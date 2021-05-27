محافظ الغربية يوجه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار منزل بالمحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، توجيهات عاجلة إلى ممدوح النجار، رئيس حي أول المحلة الكبرى، بضرورة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع انهيار جزئي بمنزل مهجور، في منطقة سوق اللبن، بدائرة حي أول المحلة، حفاظاً على أرواح وحياة المواطنين.

كما شدد محافظ الغربية علي تشكيل كردون أمني بمحيط المنزل المذكور، تأميناً لأرواح القاطنين بذات المنطقة، وتفادي حدوث انهيار أرضي.

محافظ الغربية: تشكيل لجنة هندسيه لمعاينه انهيار جزئي بمنزل بالمحلة

وشهدت منطقة سوق اللبن، التابعة لدائرة قسم أول المحلة الكبرى، حدوث هبوط أرضى مفاجئ، مما تسبب في انهيار جزئي بأحد المنازل القديمة في المنطقة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي، تفيد بحدوث هبوط أرضي في شارع السراجي، خلف مسجد جاويش، بمنطقة سوق اللبن، وأسفر ذلك عن انهيار جزئي في منزل مملوك لعائلة السراجي، وتصدع عدد من المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات.

تفاصيل واقعة انهيار جزئي بمنزل في المحلة

كما انتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة، تحت إشراف الرائد معاذ الحسيني، ورئيس حب أول، والقوة المرافقة إلى مكان البلاغ، لمعاينة المنزل المنهار، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، حفاظاً على أرواح المارة، وتشكيل لجنة هندسية من الحي للمعاينة واتخاذ اللازم في أسرع وقت.