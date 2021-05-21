«مخصص لهم شقق».. انهيار منزل خالٍ من السكان في طنطا

شهدت منطقة كندلية بمدينة طنطا، انهيار منزل قديم دون وقوع أي إصابات، أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل قديم بمنطقة كندالية بطنطا، وتبين من المعاينة أن المنزل خالي من السكان، وعدم وجود أي إصابات أو خسائر بشرية، وفرض كردون أمني ومنع المواطنين من المرور أسفل المنزل حفاظا على سلامتهم.

وقال الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، إن المنزل خالي من السكان، وأصحابه ممن حصلوا على وحدات سكنية، ضمن خطة تطوير منطقة العشوائيات بمنطقة كندلية، التي أعلنت عنها المحافظة منذ سنتين.

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في وقت سابق، عن الموافقة على تعديل قيود الارتفاع لعدد 28 قرية من قرى المحافظة، لتصبح 12 مترًا بدلًا من قيود الارتفاع السابقة، والتي تتراوح ما بين 6 و9 أمتار، ضمن جهود المحافظة لتعديل قيود الارتفاع بعدد 123 قرية.

جاء هذا القرار كاستجابة من محافظ الغربية لمطالب أهالي تلك القرى، وفي إطار حرص المحافظة على رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين في قرى المحافظة، حيث يتيح القرار السماح باستصدار تراخيص بناء تغطي الكثافة السكانية والتوسع الرأسي للمباني، طبقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، وسيسهم بشكل كبير في إنهاء كل مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية الدولة المصرية 2030.

القرى التي شملها القرار، تتضمن «كفر ميت حواي، منية طوخ، كفر حانوت القبلي، السملاوية، دهتورة، كفر قرطام، كفر أبو داوود، نفيا، مشال، شبراريس، منية البندرة، ميت حواي، كفر شاهين، المنشأة الكبرى، كفر الشيخ مفتاح، ميت غزال، ميت حبيش القبلية، شفا وقرون، أبو العز، كفر المنصورة، كفر بلضم، الدلجمون، سندبسط، الأنبوطين، بقلولة، كفر حانوت، كفر شبرا قلوج، وسبرباي».