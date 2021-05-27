بيت النية لقتلها.. عامل يذبح زوجة شقيقه بسبب خلافات في الخانكة

مزق عامل جسد زوجة شقيقه بسلاح أبيض بمنطقة القلج، التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك لوجود خلافات بينهما، حيث تربص المتهم للمجني عليها، وتسبب لها في جرح ذبحي بالعنق، مما أدى إلى وفاتها على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ إلى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بالعثور على جثة سيدة بمنطقة القلج، بها جرح ذبحي بالعنق، وتوفت على الفور.

وتم على الفور تشكيل فريق بحث بقيادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من المعاينة والفحص العثور على جثة سيدة تُدعى «هـ. س.»، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بالقلج دائرة المركز، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وبإجراء التحريات أمكن ضبط «م. ع.»، 32 سنة، عامل، شقيق زوج المجني عليها، وتبين وجود خلافات بينهما، مما دفعه إلى التربص بها في طريق القرية، بعد علمه بخروجها، وارتكب الواقعة مستخدماً سلاح أبيض «سكين»، وجرى ضبط المتهم، وبإرشاده جرى ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم على المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، أمر بانتداب المعمل الجنائي والطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.