الصحة تصدر تعليمات جديدة لنقل مرضى كورونا بين المستشفيات والعيادات

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب العلاجي، منشورا جديدا، لاستكمال الإجراءات التنفيذية للقرار الخاص بآليات وضوابط نقل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بين المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية.

وحصلت «الوطن»، على صورة ضوئية من المنشور، الذي تضمن المعايير والضوابط التي حددتها وزارة الصحة، لنقل الحالات المرضية بسيارات الإسعاف وتجهيزاتها، مشددة على ضرورة التزام جميع مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، بإرسال تقريرا طبيا مستوفيا لبيانات المريض حال تحويله فيما بينهم.

وأكدت الوزارة في منشورها الموجه لجميع مديريات الصحة بمحافظات الجمهورية، ضرورة التزام جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بإضافة تقرير تقييم للحالات والذي يشمل جميع بيانات المريض، والجهة القادم منها، وطريقة التحويل، وبیان وجود تقرير تحويل من عدمه في الملف الطبي الخاص بالمريض.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق كل إجراءات مكافحة العدوى بجميع المنشآت الطبية المعنية بتقديم الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعود بالنفع على المريض.

وتضمن المنشور التنبيه بالالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا، وتطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى بجميع المنشآت مقدمة الخدمة الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، وتقديم الدعم الفني المطلوب لتحقيق المستهدف.

واشتمل المنشور على تكليف إدارات العلاج الحر بالمديريات بالتنسيق مع كافة إدارات المديرية بمتابعة تنفيذ التعليمات سالفة الذكر والتنسيق الدائم مع مديري المستشفيات التابعة وقيادات المديريات الصحية لرصد أي مخالفة للتعليمات والقواعد، والقوانين المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها وفقاً للتعليمات والقواعد والقوانين المنظمة.

واختتم المنشور باعتبار هذا الموضوع «هام وعاجل جداً»، على أن يتم التنفيذ تحت الإشراف المباشر لرؤساء الجهات التابعة للوزارة، ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وأرسل الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، إلى أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس قطاع الرعاية العلاجية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس المؤسسة العلاجية، والمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.