"الصحة": 5.4 مليون شخص طلبوا الحصول على لقاحات كورونا منهم 170 ألفا اليوم

قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن 5.4 مليون شخص سجلوا في المنظومة الإلكترونية للحصول على لقاحات كورونا، وأرسلت الوزارة رسائل لما يقرب من 3 ملايين مواطن، وهو ما يعني أن نسبة التسجيل ارتفعت، وكانت تبلغ 30 ألفًا يوميًا، حتى شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي صورته أثناء الحصول على لقاح كورونا، ثم أعقبه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأضاف صلاح الدين، خلال حواره ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلامي أحمد فايق: «حصل طفرة في اليوم ده، والأعداد نطت لـ75 ألف طلب، ثم 80 ألفا، وبعدين 170 ألف شخص، وخلال آخر يومين، سجلنا 300 ألف طلب لكل يوم على حدة».

وتابع مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات: «حتى الآن سجلنا ما يقرب من 170 ألف مواطن في هذا اليوم، ونسعى إلى زيادة عمليات التلقيح، مع تزايد حصول مصر على جرعات لقاحات كورونا».

وأشار المهندس أيسم صلاح الدين إلى أن منظومة اللقاحات في مصر متكاملة، وتشمل التسجيل والتطعيم والإمداد والجرعات والمخازن والمتابعة الطبية، لتسجيل أي أعرض: «بدأنا بشكل مختلف عما يحدث اليوم، فعندما كان المواطن لا يحضر في الموعد المحدد كان يضطر إلى إجراء إعادة تفعيل، لكننا اضطررنا إلى تعديل المنظومة ومنحنا المواطنين مهلة قدرها 3 أيام، وإذا انتهت هذه المهلة، فإن الشخص ينتقل إلى الموقع ويذهب إلى خيار متابعة طلب اللقاح بدلا من التسجيل، ليدخل الرقم القومي، ليظهر له بعدها خيار إعادة تفعيل وتصل له رسالة أخرى وذلك بموعد جديد في نفس المركز الذي سجل فيه».