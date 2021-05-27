«الصحة»: المرضعات ومصابو أعراض الجهاز التنفسي ممنوعون من لقاحات كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، إنه لا توجد تحاليل مطلوبة قبل أو بعد الحصول على لقاحات فيروس كورونا، موضحة: «لو الشخص الراغب في الحصول على اللقاح مصاب بأعراض الحرارة أو الرشح أو أي أعراض إصابة الجهاز التنفسي، سيكون ممنوعا من اللقاح، وعندما يشفى من هذه الأعراض، يمكنه الحصول على اللقاح».

وأضافت «عاصم» خلال حوارها ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلامي أحمد فايق، في معرض إجابتها عن أسئلة المشاهدين، وكان من بينها «هل يمكن أن تحصل أم مرضعة لطفل عمره 7 شهور على اللقاح؟»، موضحةً: «هناك إجابة نظرية وأخرى عملية، نظريا اللقاحات آمنة، وليس من الوارد أن تتعرض الأم المرضعة أو الحامل لأي مشكلة، لكن الإجابة الطبية تؤكد أهمية وجود دليل كافٍ لكي تكون هناك بيانات نعلن بموجبها أن اللقاح آمن».

وتابعت: «مفيش جهة علمية أقرت بنسبة الأمان للفئة دي، وبالتالي لازم نؤجل حصول المرضعات على لقاح كورونا».

وفي وقت سابق، استعرضت وزارة الصحة والسكان أنواع لقاحات كورونا في مصر، وأعلنت وجود نوعين للقاحات كورونا في مصر وهي سينوفارم وأسترازينيكا.

وأوضحت أنه جرى تطعيم المواطنين بهما، مشيرة إلى أن كل اللقاحات فعالة وآمنة، وأكدت أن الدولة تعمل على التوسيع والتنويع في لقاحات كورونا في مصر فتعاقدت الوزارة على لقاح سبوتيك، وكذلك لقاج جونسون آند جونسون بنحو 10 ملايين جرعة ومن المتوقع أن تتدفق الشحنات من هذا اللقاحات خلال الشهور القليلة المقبلة.