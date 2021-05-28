وظائف متاحة في القاهرة والمحافظات.. بينها مهندس وطبيب ومحاسب

طرح موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف، مجموعة من المهن الشاغرة التي تتطلب شروطا وأوراقا بعينها للحصول على الوظائف داخل محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.

وترصد «الوطن»، تفاصيل الوظائف المتاحة اليوم الجمعة، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: سيفتي كونسبت .

مقر العمل: عباسية - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة صيدلي/صيدلانية

اسم الشركة: Confidential .

مقر العمل: أبنوب - أسيوط .

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2500- 4000 جنيه مصري.

وظيفة مهندسين كهرباء

اسم الشركة: طاقة ارابيا .

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 6 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 27 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة - هندسة القوى والآلات الكهربية ).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مشرف تشغيل محطات تحلية مياه

اسم الشركة: طاقة ارابيا .

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 6 سنوات خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 28 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالي ( كلية العلوم / علوم الأرض / علوم البترول والتعدين ).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مهندس معماري

اسم الشركة: مكتب الشامي للاستشارات الهندسية .

مقر العمل: رمسيس - القاهرة .

مستوي الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس مدني تصميم إنشائي

اسم الشركة: مكتب الشامي للاستشارات الهندسية .

مقر العمل: رمسيس - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: تراست جروب ايجيبت.

مقر العمل: العامرية - برج العرب - الاسكندرية.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس مدني

اسم الشركة: تراست جروب ايجيبت.

مقر العمل: سموحة - الاسكندرية .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 -6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائية اجتماعية

اسم الشركة: مستشفى الطب النفسى- د/ هشام عادل صادق .

مقر العمل: النزهة الجديدة - القاهرة .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500 جنيه مصري .

وظيفة مراجع حسابات

اسم الشركة: جوود وود.

مقر العمل: مدينة السادات - المنوفية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 - 5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 5000 جنيه مصري.

وظيفة بائع خضراوات وفاكهه

اسم الشركة: أسواق فتح الله .

مقر العمل: الرحاب - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مساعدة طبيب اسنان

اسم الشركة: كيور دنتال.

مقر العمل: العجوزة - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: لا يزيد عن 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000- 3000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس صيانه كهرائيه

اسم الشركة: شركة صناعات غذائية كبرى .

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الاضافية: 1000 - 2000 جنيه مصري.

وظيفة مسئول سوشيال ميديا

اسم الشركة: شركة كبرى في مجال المواد الغذائية المستوردة الفاخرة.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - مدينة نصر - القاهرة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000- 4000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1000- 2000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس ميكاترونكس

اسم الشركة: شركة صناعات غذائية كبرى.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 - 5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الاضافية: 1000- 2000 جنيه مصري.