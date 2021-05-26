وظائف شاغرة في بنك HSBC.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك HSBC، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي LinkedIn، عن حاجته لشغل وظائف شاغرة لتخصصات مختلفة للعمل بفروع البنك في القاهرة، وحلوان.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف والمؤهلات المطلوب توافرها في المتقدمين، وذلك على النحو التالي:

Country Manager, Employee Relations

وحدد بنك HSBC الشروط الواجب توافرها على النحو التالي:

القدرة على إنجاز مهام مختلفة.

إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدث وكتابة.

الخبرة في مجال العمل.

القدرة على التواصل بشكل جيد مع الآخرين.

القدرة على العمل تحت ضغط، وحل المشكلات.

على أن يكون مكان العمل في حلوان، والعمل بدوام كامل.

Executive Assistant

وجاءت أبرز الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على النحو التالي:

الخبرة في مجال العمل.

القدرة على العمل تحت ضغط.

أن يكون للمتقدم مهارات في التعامل مع الآخرين.

على أن يكون مكان العمل في القاهرة، والعمل بدوام كامل

Collections-CSE

وحدد البنك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على النحو التالي:

تحدث وكتابة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

لا يشترط الخبرة.

القدرة على التعلم بسرعة.

المرونة في مواعيد العمل.

على أن يكون مكان العمل في القاهرة، والعمل بدوام كامل.

طريقة التقدم لوظائف بنك HSBC

ويمكن معرفة مزيد من التفاصيل، والتقديم لوظائف بنك HSBC من خلال الحساب الرسمي للبنك العربي على موقع لينكد إن.

نصائح عليك اتباعها قبل التقدم للوظيفة

وكانت مبادرة مصر تعمل التابعة لوزارة الشباب والرياضة قد قدمت بعض النصائح للشباب المقبلين على التقديم بالوظائف الجديدة تشمل إجراء بحثًا شاملًا عن اسم الشركة ومجالها وعدد العاملين بها، والاطلاع على رؤية الشركة وأهدافها والعام الذي تأسست فيه، مما يعطي انعكاسًا لاهتمامك بالشركة، كما يجب التحضير جيدًا قبل إجراء المقابلة الشخصية، وتعلم تعريف نفسك ومؤهلاتك وخبراتك السابقة باللغة الإنجليزية.