تفاصيل 6 وظائف شاغرة بـ4 بنوك منها الأهلي الكويتي والمشرق

طرح عدد من البنوك مجموعة من الوظائف الخالية للعمل بهذه المؤسسات المالية بشرط توافر مهام ومسؤوليات ومستندات تضمن للمتقدم الحصول على الوظيفة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها الإخبارية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة، تفاصيل الوظائف المتاحة في التقرير التالي ومن بينها وظائف بنك مصر ووظائف بنك المشرق وأبوظبي والأهلي الكويتي:

وظيفة مصرف أبوظبي الإسلامي

نشر مصرف أبوظبي الإسلامي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى وظيفة مدير علاقات عامة بالإسكندرية والدلتا بشروط والقيام بمسؤوليات هى:

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- شهادة جامعية في المحاسبة، وماجستير إدارة الأعمال كميزة.

- معتمد في دورة الائتمان الأساسية.

- المعرفة المصرفية الإسلامية.

- أكثر من 6-10 سنوات من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية للشركات، ويجب أن يدير العلاقات مع العملاء من الشركات.

- الفهم السليم لمنتجات الشركات والخزينة والنقد والتجارة ومنتجات إقراض الشركات وغيرها من المنتجات المعروضة.

- مهارات قوية في تقييم الائتمان والتسويق، مع القدرة على تفسير المعلومات المالية المعقدة.

- سيتم إعطاء الأفضلية للمرشحين الذين لديهم حد ائتماني سابق لائتمانات الشركات.

- خبرة عالية الجودة في منصب إدارة الائتمان.

- سجل حافل للوفاء وتجاوز أهداف الإيرادات.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين، بما في ذلك مهارات الاستماع.

- مهارات اتصال ممتازة «كتابية ولفظية» ومهارات تفاوض.

- البقاء على اتصال وثيق مع المتخصصين في التغطية والمنتجات والمخاطر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.

- على استعداد للعمل بطريقة تعاونية لتلبية متطلبات العميل والداخلية.

وظائف البنك الأهلي الكويتي

نشر البنك الأهلي الكويتي عبر موقعه الرسمي عن توافر مجموعة من الوظائف الخالية، موضحًا الشروط والمتطلبات للراغبين في التقديم على وظائف البنك الأهلي الكويتي وهي:

وظيفة مسؤول قاعدة بيانات أول

المؤهلات المطلوبة:

- درجة البكالوريوس أو شهادة خبرة معادلة.

- شهادة مهنية إضافية.

- خبرة 5-8 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة في تحليل المعلومات وقيادة القرار.

- خبرة في تفسير ودعم تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية.

وظيفة رئيس المبيعات والخدمات فرع القاهرة

المؤهلات المطلوبة:

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات أو الخبرة.

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في خدمة العملاء.

وظيفة Head of VSBL

المؤهلات المطلوبة:

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات أو الخبرة.

- خبرة في المبيعات المصرفية لمدة 6 سنوات على الأقل 3 سنوات كحد أدنى في أعمال VSBL.

وظيفة بنك القاهرة

كما نوه بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع «لينكد إن» عن توافر فرصة عمل خالية، وهي وظيفة مهندس بيانات وشروط الحصول على الوظيفة هى:

- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر.

- من 3-5 سنوات في أحد المجالات المتعلقة بذكاء الأعمال، MIS، تخزين البيانات، ETL، والبيانات الضخمة.

- يفضل المعرفة أو الخبرة المصرفية.

- تجربة عملية مع البيانات الضخمة، Cloudera.

- خبرة في سحب البيانات من مجموعة متنوعة من أنواع مصادر البيانات.

- مهارات وخبرة SQL في العمل مع Hadoop وHive وMap Reduce وTeradata وR وPython وC# وJava.

- خبرة في العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة وقواعد البيانات.

- تجربة نمذجة الأبعاد.

وظيفة بنك المشرق

وأخيرا أعلن بنك المشرق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «Linkedin» عن حاجته إلى وظيفة مدير منتجات البطاقات بشروط هى:

- الدراسات العليا I MBA في إدارة التسويق.

- من 6 - 8 سنوات من الخبرة في التسويق وإدارة العلامات التجارية مع التعرض المحدد لأعمال بطاقات الائتمان الرائدة.

- مهارات ممتازة في العلاقات الشخصية والتواصل مطلوبة لتكون قادرًا على تنفيذ وتنسيق عمليات إطلاق المنتجات الجديدة وتجديدات المنتجات والعروض الترويجية الأخرى، والحصول على دعم داخلي متعدد الوظائف.

- مهارات تحليلية ممتازة لتكون قادرًا على تتبع اتجاهات المحفظة وتحديد نقاط الضعف والفرص للاستفادة من فرص الاستحواذ.

- مهارات جيدة في الكمبيوتر.