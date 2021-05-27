الشريف: فتحنا شاطئا مجانيا لأهالي الإسكندرية لأول مرة منذ عشرات السنين

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن أهالي الإسكندرية وضيوفها، سعداء بقرار إعادة فتح الشواطئ مرة أخرى، موضحًا: «لأول مرة منذ عشرات السنين، نفتح شاطئا مجانيا لصالح أهالينا البسطاء في المحافظة».

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»: «الشاطئ جديد، ونظيف، بطول 230 متر على الساحل، وكله مجاني، وهناك شمسية و2 كرسي، وكل أسرة تدخل من خلال بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة»

وتابع محافظ الإسكندرية: «ممنوع أي حد يضايقهم أو بقشيش أو حد يطلب منهم حاجة، والشاطئ يفتح بداية من الساعة 8»، موضحًا أن 7 شواطئ عامة على مستوى المحافظة أصبح سعر تذكرة دخولها بـ5 جنيهات فقط للفرد، بواقع شمسية وكرسي واحد، على أن يكون سعر أي كرسي آخر يطلبه أفراد الأسرة بجنيه.

وأردف، أن أسعار تذاكر الشواطئ المملوكة للمحافظة تتراوح ما بين 10 جنيه لـ25 جنيه للفرد: «دشننا تطبيق على الهاتفي يخص الشواطئ المملوكة للمحافظة، لمتابعة أعداد الزائرين وتتجدد كل لحظة، حيث نلتزم بنسبة إشغال قدرها 50% من الطاقة الاستيعابية.. ده هيريح الناس من التزاحم وبدأ تعداد الضيوف عندنا يتراوح بين مليون ومليون نصف زائر في اليوم».

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أنه تمشيا مع سياسة الدولة فى ميكنة إجراءات التعامل مع المواطنين والتوسع فى استخدام التكنولوجيا بما يحقق أكبر قدر من الشفافية والقضاء علي الاستغلال والابتزاز، وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بشأن تحسين مستوي الخدمة المقدمة لرواد شواطئ الاسكندرية، تم البدء في الحجز الإلكتروني لشواطئ المدينة الساحلية.