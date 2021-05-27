البرلمان العربي يثمن قرار الولايات المتحدة إعادة فتح قنصليتها في القدس

ثمن البرلمان العربي، قرار الإدارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس التي كانت معنية بالتواصل مع الفلسطينيين، معتبرا أنه يمثل خطوةً هامة لإعادة تصحيح المسار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة فلسطين.

واعتبر البرلمان العربي، في بيان صحفي، مساء اليوم، الخميس، أن هذا القرار الأمريكي يُعد خطوة تصحيحية هامة اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة الأوضاع إلى نصابها، وكسر حالة الجمود في العملية السياسية وإيذاناً بفتح قنوات التواصل الدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة فلسطين على أسس قانونية سليمة؛ احتراماً لقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس المحتلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ودعا البرلمان العربي، الإدارة الأمريكية للبناء على هذه الخطوة الإيجابية، واتخاذ مزيد من الانفتاح الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية، ومراجعة المواقف السابقة للولايات المتحدة الأمريكية؛ خاصةً ما يتعلق بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس والالتزام بالإجماع الدولي بشأن القدس، وكذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «الأونروا»، التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302) بتاريخ 8 ديسمبر 1949م وتمارس عملها وفق الولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار البرلمان العربي إلى أن القرار الأمريكي يؤكد حقيقة مفادها أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بالاعتراف الواضح بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، وإيقاف سياسة التوسع الاستيطاني التي تتبعه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ووقف مخططها الخبيث في محاولة تهويد مدينة القدس.