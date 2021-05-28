اكتشاف مادة طبيعية جديدة لتصنيع المضادات الحيوية تقضي على الميكروبات

استطاع فريق من العلماء الروس، التوصل إلى مادة طبيعية تقضي على الميكروبات الرئيسية التي تقاوم المضادات الحيوية مما يجعلها أقل تأثيرا.

وبحسب دراسة منشورة في مجلة «فرونتيز إن مايكروبايولوجي»، توصل الفريق العلمي الروسي، إلى أن مركبات الهيل الأخضر البيولوجية، تمنع تكوين الأغشية الحيوية، ما يؤدي إلى خلق عقاقير جديدة مضادة للميكروبات.

وأشارت الدراسة إلى أن الغشاء الحيوي البكتيري، عبارة عن هيكل متعدد الطبقات، تكونها مجموعة من الميكروبات لتحميها من البيئة العدوانية، ومن تأثير الأدوية، وتعمل طبقة من البوليمرات المضمنة في المصفوفة الخلوية بمثابة «الدرع» للبكتيريا، وهي توفر مقاومة الكائنات الحية الدقيقة لكل من المضادات الحيوية ولعمل جهاز المناعة البشري.

كما كشفت الدراسة أن الزيوت الأساسية من الهيل الأخضر، هي وسيلة جيدة لمحاربة الأغشية الحيوية للبكتيريا، وحدد العلماء الإمكانات العالية للمركبات النشطة بيولوجيًا المعتمدة على هذا النبات في مكافحة عدد من مسببات الأمراض البكتيرية.

وقال رئيس مركز التكنولوجيا الحيوية الزراعية في جامعة الدون التقنية الروسية، ميخائيل تشيكينداس: «وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، فإن ما لا يقل عن 80% من الأمراض المعدية سببها البكتيريا القادرة على تكوين الأغشية الحيوية».

وتابع: «سيساعد زيت الهيل الأخضر في مكافحة الكائنات الدقيقة المقاومة للأدوية المتعددة: بتركيز 0.125%، وهو أمر أقل من التركيز المميت للبكتيريا، سيمنع تكوين الأغشية الحيوية لمسببات الأمراض».

وأضاف الخبير: «المركبات المشتقة من نبات الهيل الأخضر قد توفر بديلاً للمواد الحافظة الكيميائية وتساعد في تطوير عقاقير ذات مدة صلاحية طويلة».

وسبق وأن تم اقتراح استخدام بعض المضادات الحيوية كأدوية يمكن أن تعالج فيروس كورونا الجديد في مارس 2020، لكن وبحسب الباحثين، اعتمدت تلك المقترحات حينها على حسابات نظرية.

وكانت قد خلصت دراسة حديثة أجرتها جامعة فالنسيا، إلى أن بعض المضادات الحيوية من نوع «ماكرولايد»، المستخدمة في التهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك «كلاريثروميسين» و«أزيثروميسين»، يمكن أن تمنع دخول فيروس كورونا إلى الخلايا.