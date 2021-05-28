قصة فتاة هربت من العلاج بالمستشفى لتتسول في شوارع الغردقة السياحية

أثارت صورة فتاة مشردة تفترش الرصيف بشارع شيراتون السياحي بمدينة الغردقة، استياء المواطنين بالمدينة، لما تمثله من إساءة للسياحة في الغردقة، حيث تظهر الفتاة وهي تدخن السجائر وتتسول المارة من السائحين خاصة، أنها تفترش على الرصيف في أشهر شارع سياحى بالغردقة في منظر لا يليق بالمدينة السياحية.

كان تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي واقعة افتراش فتاة الرصيف إحدى المناطق السياحية بشارع شيراتون السياحي جنوب مدينة الغردقة، منذ ما يقرب من عام، مطالبين المسؤلين بالتدخل حفاظا على المظهر العام للمدينة الساحلية أمام السائحين من المارة، وإيداعها دور الرعاية.

ومن جانبه قال أحمد علي، أحد المواطنين بالغردقة، إن بقاء الفتاة بهذا الشكل يسئ للسياحة، خاصة مع وجود مئات السائحين بهذا الشارع، وطالب بالتدخل لإيجاد حل وعدم تركها في الشارع بهذا الشكل المسئ، خاصة إن إحدى الأجنبيات نقلت الفتاة لمستشفى خاص وتم إجراء الكشف الطبي لها وإعداد تقرير بحالتها الصحية إلا أنها رفضت البقاء أو العلاج والعودة مجددا للشارع.

وكشف مسؤول بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أن لجنة التدخل السريع بالمديرية قامت سابقاً بالانتقال لمكان تواجد الفتاة أكثر من مرة، ورفضت الاستجابة وفي المرة الأخيرة تم نقلها بسيارة مجهزة ونقلها للمستشفى العام للكشف عليها إلا أنها رفضت وقامت بسب الأطباء وغادرت المستشفى.

وأكد أنه تم تخصيص غرفة لها بإحدى دور الرعاية بالغردقة لرعايتها، ولكنها هربت من المكان، ورفضت البقاء في الغرفة وعادت لتفترش الرصيف بشارع الشيراتون السياحي.

ويؤكد الشيخ أحمد زرد، مدير إدارة الوعظ ولجنة الفتوى بمنطقة أزهر البحر الأحمر، أن أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة التسول هو إعطاء غير المستحق والذي يلقى المكسب السريع مما يساعده في ممارسة التسول مع أن الدين الإسلامي صريح في هذا الشأن، والذي منع السؤال لغير الحاجة طبقاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، مؤكدا أنه من يطلب بغير حاجة فإنه سحت وحرام.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن البحر الأحمر، على تكثيف الحملات الأمنية لضبط ممارسي مهنة التسول بشوارع وميادين الغردقة، موضحاً أنه تم ضبط عدد من المتسولين في حملات أمنية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم تحرير محاضر لهم وإحالتهم للنيابة لإجراء التحقيقات اللازمة.