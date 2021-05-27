أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2021 (صور)

مع عودة فتح الشواطئ، يبحث المصطافون عن أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2021 والتي تتباين أسعارها وفقاً لموقعها وارتفاعها وعدد غرفها والفرش المتواجد بها، ومدى قربها من الشواطئ المجانية والمميزة، بينما تحدد أيضاً أسعارها وفقا للموقع الجغرافي حيث تتباين أسعار التأجير في كل منطقة عن الأخرى نتيجة للمكانة التاريخية داخل المدينة الساحلية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2021، كدليل إرشادي للمصطافين لتدبير أمورهم المالية قبل الذهاب إلى الإسكندرية للاستمتاع بالصيف.

أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2021 في المندرة

تبدأ أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2021 في منطقة المندرة من 400 جنيه في الليلة الواحدة، وتصل إلى 1200 جنيه في الليلة، وفقاً لموقعها وارتفاعها وعدد غرفها والفرش المتواجد بها.

وتواصلت «الوطن» مع أحد السماسرة لمعرفة تفاصيل عن أرخص شقة ممكنة، والتي تبلغ قيمتها 400 جنيه، حيث أوضح أنها تقبع في الطابق التاسع بجوار شيراتون المنتزه، وتتكون من 3 غرف نوم، بالإضافة إلى ريسبشن وحمام ومطبخ، مع وجود مصعد كهربائي بها، وتبتعد 5 دقائق سيراً على الأقدام عن شاطئ المندرة المجاني.

أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2021 في ميامي

تبدأ أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2021 في منطقة ميامي أو ما تعرف بمسمى الشقق المفروشة في ميامي من 200 جنيه في الليلة الواحدة، وتصل إلى 800 جنيه في الليلة، وفقاً لموقعها وارتفاعها وعدد غرفها والفرش المتواجد بها.

وتواصلت «الوطن» مع أحد السماسرة لمعرفة تفاصيل عن أرخص شقة ممكنة، والتي تبلغ قيمتها 200 جنيه، حيث أوضح أنها تقبع في الطوابق العليا وفي الشوارع الداخلية من شارع خالد بن الوليد وتتكون من غرفتين بالإضافة إلى ريسبشن وحمام ومطبخ، مع وجود مصعد كهربائي بها.

وأوضح إلى وجود شقق أيضاً في شارع العيسوي المتقاطع مع شارع خالد بن الوليد امام مستشفى ماري مرقص، مكيفة وبها 3 غرف فرش فندقي مع «فيو بحر جانبي» مع وجود جميع الكماليات وبمبلغ يومي 250 جنيه فقط.

أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2021 في البيطاش

تعد أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2021 في البيطاش، هي الأرخص بالمقارنة مع أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2021 في المناطق الأخرى، حيث تتواجد شقق تبلغ قيمتها 150 جنيه فقط في اليوم وتصل إلى 3 غرف بكماليات عدة، وهي تعد الأفضل سعراً من سائر المناطق الأخرى.