5 معلومات عن فيلم كريم فهمي الجديد «جارة القمر»

كشف الفنان كريم فهمي لـ «الوطن»، 5 معلومات خاصة عن فيلمه السينمائي الجديد «جارة القمر»، والذى من المقرر أن يتم الانتهاء من تصويره خلال الأسابيع المقبلة لبدء عرضه.

ترصد «الوطن» 5 معلومات عن فيلم «جارة القمر»

- الفيلم يدور فى إطار رومانسي

- من تأليف محمود زهران

- من اخراج هادي الباجوري

- يشارك في بطولته كلا من ياسمين رئيس ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وسوسن بدر.

- بدأ تصوير الفيلم قبل أزمة كورونا وتقرر عودة العمل عليه خلال الأيام الماضية.

كان الفنان كريم فهمي قد أعرب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم «ديدو» في عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه راضي عن نجاح الفيلم في الأيام الأولى من عرضه، وقال كريم فهمي إن كواليس الفيلم متعبة ومرهقة والجميع بذل مجهودا كبيرا بالفيلم لدرجة أنه أصيب في أحد المشاهد.

وعن الفيلم فهو مأخوذ عن أحد الأفلام، حيث قال «كريم»، إن الأحداث الداخلية للفيلم لا توجد في أي عمل آخر، ولكن الفكرة نفسها تم تنفيذها في أكثر من عمل خارج مصر، ولكن لم تنفذ في مصر من قبل، و«ديدو» أول الأعمال التي تنفذ بهذه الطريقة بمصر.

وظهر كريم فهمي بطل الفيلم خلال البوستر ويبدو صغير الحجم، كما أظهر ذلك البوستر الرسمي للفيلم.

وفيلم «ديدو» من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، وهدى المفتي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ونور قدري، وأحمد فتحي.