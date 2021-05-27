فرق طبية تجوب المنازل لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا بالبحر الأحمر

وجه الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الفرق الطبية المدربة إلى المنازل لتطعيم المواطنين من كبار السن غير القادرين على الحركة وذوى الاحتياجات الخاصة بلقاح كورونا، وذلك بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وكشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن توفير خدمات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة، تيسيرًا عليهم.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل المصابين بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، والذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي.

وأوضح مرعي، بأنه يتم استقبال طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقى اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن 15335، وذلك بعد التسجيل أولاً على الموقع الإلكتروني لتلقى اللقاح والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.

وأكد أن جميع الفرق الطبية تعمل على قدم وساق ولم تتهاون أبدًا فى خدمة جميع أهالي مدن محافظة البحرالأحمر.