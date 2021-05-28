دبوماسي عن زيارة السيسي إلى جيبوتي في هذا التوقيت: حققت نقلة نوعية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن بين مصر وجيبوتي علاقات تاريخية، ولكن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجيبوتي أمس، حققت نقلة نوعية، فجيبوتي دولة عربية أفريقية، وهي ضمن مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج العدن، ويضم هذا المجلس 8 دول من بينها مصر والسودان والسعودية والأردن وإريتريا وجيبوتي واليمن والصومال، وهي منظمة جديدة تهدف إلى الأمن والتنمية.

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، عبر شاشة «dmc» الخميس، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن زيارة السيسي كان لها بعدا استراتيجيا هاما في المنطقة الأفريقية والعربية، خاصة في جانب الأمن والعسكري لأن منطقة البحر الأحمر بها قواعد عسكرية ثابتة ومتحركة، لافتا إلى أن هناك قضايا عديدة في منطقة البحر الأحمر والمنطقة الأفريقية بالاتساق مع منطقة الخليج العربي لأن هناك قضايا ذات بعد أمني وتمثل تهديدا للأمن والاستقرار وتحتاج تعاونا مشتركا حتى يتم إتاحة الإصلاح والتنمية المستدامة ضمن برامج الأمم المتحدة 2030 و2063.

وأكد نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن هناك حوالي 8 قواعد عسكرية في جيبوتي تابعة لدول مختلفة، وتوجد أيضا قواعد متحركة تشمل أساطيل بحرية من بينها أسطول مصر الجنوبي في منطقة البحر الأحمر الذي تم تحديثه، مشيرا إلى أن مصر تهدف إلى الوقوف ضد الإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار خاصة في القضايا ذات البعد الأمني في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي وسط توتر حدودي بين السودان وإثيوبيا وقضية اليمن، لذا فإن الشراكة الاستراتيجية تقتضي نوعا من التعاون من أجل التوصل لحلول لهذه القضايا.