دبلوماسي سابق: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي تاريخية

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقا، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة جيبوتي تاريخية وهي الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى دولة جيبوتي، وهي دولة أفريقية وعربية تتحكم بموقع استراتيجي مهم في البحر الأحمر، وهي مرتبطة بقضايا المنطقة الأمنية والاستراتيجية والعسكرية، كما أنها المنفذ البحري الرئيسي لإثيوبيا وتتم من خلاله إمداداتها الكاملة.

وأضاف حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»: «التأثير على الموقف الإثيوبي من خلال التواصل مع دول حوض النيل ودول شرق القارة الأفريقية أمر مهم جدا، والتقى الرئيس السيسي مع رئيس جيبوتي، وفي عام 2019 مع رئيس كينيا، وذلك في إطار التشاور والتواصل وبخاصة أننا في مرحلة شديدة التوتر».

وتابع مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقا، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي محدود وتقدر قيمته بـ50 مليون دولار، وهناك روابط تنموية واقتصادية بين البلدين، وتشارك مصر في مشروعات البنية التحتية هناك وتطوير العملية التنموية والاقتصادية وهو أمر مهم أكد عليه الرئيس السيسي في كلمته.

وأكد، أن مصر لديها فرص استثمارية مهمة في تطوير الموانئ والعمل المشترك من أجل إقامة منطقة لوجستية، كما أن الترابط بين البلدين في الموانئ وإقامة مناطق لوجستية مهما للغاية، إذ أن كثير من الدول على رأسها فرنسا والصين والولايات المتحدة وروسيا لها مناطق لوجستية تسهل حركة الأساطيل والسفن التجارية والعسكرية، وبالتالي فإن مصر أكدت خلال هذه الزيارة أهمية إقامة منطقة لوجستية مصرية لنقل السلع وتبادل الخبرات.