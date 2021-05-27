رئيس «إفريقية النواب»: زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي ذات مغزى مهم

قال الدكتور سيد فيلفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي ذات مغزى مهم، في ظل طلب عدة دول إفريقية التعاون العسكري والصحي مع مصر، مع وجود إرهاب فيها وفيروس كورونا، لافتا إلى أن جيبوتي تعرضت لوقت كبير إلى القرصنة، وكذلك واجهت وجود حركات إرهابية عنيفة.

قطاع المقاولات ناجح في جيبوتي

وأضاف «فليفل» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» في برنامج «أحداث اليوم»، المذاع على فضائية «Extra News »، اليوم الخميس، أن قطاع المقاولات ناجح في جيبوتي، مؤكدا أن الزيارة بداية جديدة للتعاون بين البلدين.

دور الأزهر الشريف في محاربة الإرهاب في جيبوتي

وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن الأزهر الشريف سيلعب دورا هاما في محاربة الأفكار الإرهابية في جيبوتي، وسيعمل على تدريب الأئمة، وإرسال موفدين أزهريين للعمل في جيبوتي، وكذلك تفعيل المعاهد الأزهرية القديمة.