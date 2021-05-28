أستاذ صدر: الفطر الأسود انتهازي يصيب ضعاف المناعة

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ أمراض الصدر، إن الهند بها تلوث عالي وفقر وبيئة حاضنة للميكروبات، موضحا أنه توفى أكثر من 9000 شخص بسبب الفطر، مبينا أنه في أوقات الوباء تحدث عشوائية في استخدام الأدوية، مشددا على أن كل حالة من مصابي كورونا لها بروتوكول.

وأضاف صدقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، المذاع على فضائية الأولى المصرية، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الأطباء على دراية بتحديد كل دواء للمريض من أجل تفادي إعطاء كورتيزون كثير لأن ذلك يسبب مضاعفات إذا استخدم بشكل خاطئ مما يضعف المناعة، وتتسابق الدول من أجل تلقيح مواطنيها وأتاحت التسجيل على المواقع الإلكترونية من أجل سرعة الوصول إلى ما يعرف بمناعة القطيع.

وأكد أستاذ أمراض الصدر، أنه سيتم تعديل البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا في مصر من أجل تفادي الإصابة بالفطر الأسود، مبينا أن الفطر ليس وباء في الوقت الحالي وغير موجود وقد تصاب حالة ولكنه قليل، كما أنه فطر انتهازي يصيب ضعاف المناعة.

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي وأصبح وباء عالميا في مارس 2020 بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، وأطلقت روسيا الاتحادية أول لقاح مضاد في أغسطس الماضي لتأتي بعدها قائمة باللقاحات من جانب بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.