السلطات الأمريكية تحقق في تدخل أوكراني في الانتخابات الرئاسية 2020

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن مدعين أمريكيين يحققون فيما إذا كان مسؤولون من أوكرانيا تدخلوا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مصادر مطلعة: التحقيق بدأ في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مصادر مطلعة أن التحقيق بدأ في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولم يتم الكشف عنه سابقا، وهو يأتي بموازاة تحقيق آخر مع رودي جولياني المحام السابق لترامب .

وركز التحقيق على مسؤولين أوكرانيين حاليين وسابقين يعتقد بأنهم حاولوا التدخل في الانتخابات من خلال نشر مزاعم فساد استهدفت منافس ترامب، جو بايدن، وذلك عبر عدة قنوات، بما فيها عبر جولياني.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان المدعون يعتزمون توجيه التهم الرسمية إلى أي مسؤول أوكراني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن جولياني عقد لقاءات مع أوكرانيين في أوروبا في ديسمبر 2019، وكان من بينهم البرلماني الأوكراني أندريه ديركاتش الذي كان يسعى لنشر معلومات مضللة حول بايدن.

وفرضت وزارة «الخزانة» الأمريكية عقوبات على ديركاتش في ملف التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، معتبرة إياه عميلا روسيا، فيما نفى جولياني العمل لصالح الأوكرانيين، متهما مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» بتجاهل أنشطة جو بايدن ونجله وديمقراطيين آخرين في أوكرانيا، واصفا إياها بجرائم في إشارة إلى التحقيقات الأوكرانية مع بايدن وأعمال نجله هانتر في البلاد.

وكان المدعي العام الأوكراني، يوري لوتسينكو، قال في مايو 2019، إن تدخلا حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من الأراضي الأوكرانية، وأن هذا التدخل تم من قبل مواطني الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال لوتسينكو في إحاطة إعلامية: «أنا آمل بلقاء المدعي العام الأمريكي الذي تم انتخابه منذ وقت قصير، وغيره من قادة الهيئات الأمنية، لتنظيم تحقيق مشترك حول هذه القضية في سياق المسؤولية، وجودها أو عدم وجودها، وحقيقة الانتهاكات الجنائية من طرف مواطني الولايات المتحدة».