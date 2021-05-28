التضامن تكشف شروط التقدم لمبادرة «بر أمان» لصغار الصيادين

كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الشروط الواجب توافرها في الصياد المستهدف بمبادرة «بر أمان»، قائلة: إن عدد الصيادين الذين تم تسجيلهم في قاعدة بيانات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية نحو 80 ألف و500 صياد، حيث تستهدف المبادرة صغار الصيادين، وبالتالي معايير استحقاق المبادرة أن يكون مع الصياد ترخيص أو كارنية صيد ساري خلال 2020 أو 2021 فقط.

وأضافت «صابرين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن مبادرة «بر أمان» تستهدف صغار الصيادين في التسع بحيرات مثل الريان وإدكو ومريوط والمنزلة والبرلس والتمساح والمرة والبردويل وناصر، والبحرين الأبيض والمتوسط ونهر النيل، البالغ عددهم 42 ألف من صغار الصيادين، موزعين على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة، أمس، في بحيرة الريان وهي أولى البحيرات المستهدفة، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لافتة إلى أن المبادرة تتكون من 4 مراحل، المرحلة الأولى تنفذ على مدار شهر يونيو المقبل، وتشمل بحيرات مريوط وإدكو ثم المنزلة، بينما المرحلة الثانية تشمل بحيرة البرلس والمرة والتمساح.

وأشارت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن المبادرة تأتي في إطار العمل على مد الحماية للعمالة غير المنتظمة من خلال منظومة حماية شاملة، ليس فقط توفير مستلزمات صيد من شباك وبدل واقية، ولكن إعادة تأهيل المراكب لصغار الصيادين، وضمهم لمنظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

وأوضحت مساعد وزيرة التضامن، أنه يجرى التنسيق طوال الوقت مع هيئة الثروة السمكية، وجاري العمل على مد البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد البالغ عددها 44 مكتب على مستوى الجمهورية للربط الشبكي بين الهيئة ووزارة التضامن للتحقق مع بيانات عمال الصيد.