قطع المياه عن 20 منطقة في الجيزة وأسوان لمدة 12 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه عن عدد من الأحياء والمناطق، مساء اليوم، بمحافظتي الجيزة وأسوان لعلاج وإصلاح كسر مفاجئ وللقيام بأعمال ربط خطوط جديدة.

قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق «حي جنوب الجيزة، حي العمرانية، حي الهرم، حي الطالبية، حي بولاق الدكرور»، اعتبارا من الساعة الثامنة، مساء اليوم الجمعة، حتى الثامنة صباح غدا السبت.

إصلاح كسر مفاجئ بالخط الرئيسي الخارج من محطة مياه جزيرة الدهب

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي قطر 1400 مم الخارج من محطة مياه جزيرة الدهب بشارع البحر الأعظم، أدى ذلك لحدوث حفرة بالطريق قطر 1.5 متر الأمر الذي يتطلب سرعة الإصلاح حتى لا يؤدي لهبوط أرضي بالطريق.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه عن 15 منطقة شرق مدينة أسوان للصيانة

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن انقطاع المياه عن مناطق «شارع السماد بالكامل – السيل الريفي والجديد – الصداقة الجديدة – عزبة الفرن – عمارات كيما السد - الزيداب – خور عواضه – الأمبركاب – الصداقة القديمة – عزب كيما - النهضة – جراجوس – التحرير – الوادي»، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة العاشرة من صباح غدا السبت.

وأرجعت الشركة في بيان أن سبب الانقطاع هو القيام بأعمال ربط خطوط جديدة بمناطق حي شرق المدينة «مياه شرب – صرف صحي».

تطبيق منظومة عداد الكارت مسبق الدفع في دراو

وأكد المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن بدء العمل في تطبيق منظومة عداد الكارت مسبق الدفع في مدينه مركز دراو، بعد إتمام البنية الأساسية التكنولوجية لها، وذلك في إطار تعليمات الشركة القابضة بالتوسع في منظومة العداد مسبق الدفع على مستوى الجمهورية.

وتابع رئيس الشركة بأنه تم تدريب مسؤولي الشحن للقيام بأعمال الشحن والتهيئة واستخراج التقارير والتعرف على كل مهارات البرنامج بجميع مراكز خدمة العملاء.