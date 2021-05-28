في لقطة طريفة.. مذيعة «صباح الخير» تمر أمام الكاميرا على الهوا (فيديو)

في لقطة طريفة أقدمت الإعلامية جومانا ماهر، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، على دخول الاستديو فجأة على الهواء مباشرة.

وتفاجأ المشاهدين بدخول الإعلامية الأستديو فجأة على الهواء مباشرة، وقطع كادر الكاميرا أثناء حديث الدكتور رامي صلاح الدين المتخصص في العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، في فقرة حوارية مع الإعلامي محمد الشاذلي الذي يشارك المذيعة تقديم البرنامج.

وكان الدكتور رامي صلاح الدين، المتخصص في العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، قال: إن التغذية العلاجية كان يربطها البعض في الماضي بزيادة أو نقصان الوزن، وكان الأطباء يعرفون أنفسهم على أنهم مخصصين فى السمنة والنحافة، لكن حاليا ثبت أن صحة الشخص تكون فى المناعة القوية وبالتالي العيش بشكل جيد، فالطعام هو الذي يستطيع قيادة جهاز المناعة.

وأضاف: «أن البروتوكول العلاجي لمرض مثل كورونا نجد أن 70% منه فيتامينات ومعادن»، لافتا إلى أن جهاز المناعة يعمل وفق آلية ثابتة، وهناك سلوكيات للأسف تفعل لا إراديا يتم اتباعها وتؤدي للعمل عكس جهاز المناعة».

ولفت إلى أن المضادات الحيوية لا تقتل البكتريا والفيروسات، ولكن تجعلها خامدة، بدليل أنه عند عدم استكمال قرص العلاج يصاب الجسم من جديد، وعلى المدى البعيد يؤدي ذلك لإضعاف جهاز المناعة، كما أن السعال أو المخاض في الأنف عبارة عن ردود أفعال طبيعية من الجسم لطرد البكتيريا والفيروسات داخل الجسم للخارج، وبالتالي لا يجب السير عكس هذه الطبيعة.

وتابع: «كل السلوكيات دي عكس شغل جهاز المناعة، عشان كدة ممكن الشخص يصاب بالبرد مرتين أو تلاتة في الشتاء بالرغم أن دة مش الطبيعي، أي فيروس إنفلونزا أو حد بيعطس في الغرفة بيتصاب».