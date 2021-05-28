أسعار الذهب اليوم في مصر: استقرار عيار 21 بالصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم فى مصر، حالة من الاستقرار في كافة الأعيرة وتحديدًا سعر الذهب عيار 21، وذلك بالتزامن مع الإقبال على شراء المعدن الأصفر حيث موسم الزفاف والخطوبة خلال فترة الأعياد.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر، وذلك في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية الاقتصادية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة مع بداية التعاملات ما بين 927 إلى 929 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 811 إلى 813 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 ما بين 695 و697 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما تراوح سعر الجنيه الذهب، بين 6488 و6504 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم بين 926.857 إلى 929.143 جنيه.

وعالميا.. 3 عوامل وراء ارتفاع أسعار الذهب

«ما يحدث من ارتفاع في أسعار الذهب طبيعي حالياً ويعود إلى ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية، وانخفاض معدلات الفائدة على سندات الخزانة الأميركية»، وفقا لرئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد.

وأضاف نور الدين خلال لقاءه مع فضائية «العربية»، أن الارتفاع يعود أيضاً بنسبة أقل إلى الهبوط الحاد للعملات الرقمية في الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع للأموال داخل المحافظ المالية، ومع الخسارة الكبيرة من تلك العملات، يذهب المستثمرون لأدوات الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب.

وعن المخاطر، أوضح نور الدين محمد، أنها أقل في الذهب حالياً، لاسيما وأن باقي الأدوات المالية أقل قيمة، ولذلك عاد الذهب لمستوياته السابقة المسجلة في يناير 2021، محذرا من مخاطر الاستثمار بالعملات المشفرة.