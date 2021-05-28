حملة لإزالة التعديات على خط مياه الشرب في الإسكندرية

كلف المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالشركة وإدارة الفرع التجاري ببرج العرب، بالمرور على التعديات والمخالفات على شبكة مياه الشرب بمنطقة الساحل الشمالي وتحديدا بالكيلو 57 قبلى الطريق.

وقال «جابر»، في بيان له اليوم، إن الحملة تمكنت من ضبط عدد 15 وصلة قطر 2بوصة يتم من خلالها تغذية أفدنة من الاراضي الزراعية بالمخالفة الصريحة، والمزروعة بشجر التين وتم رفع كافة هذه التعديات بالكامل من هذه الأرض المخالفة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للوائح والقوانين ومنع اى تعدي على مياه الشرب والحصول على المياه دون وجه حق.

وأوضح أن مثل تلك التعديات على خطوط المياه، تؤثر بالسلب على ضغط المياه بالشبكة وعدم وصول المياه للمواطنين بالقدر الكافي وضعف كمية المياه الواردة إلى محطات الرفع مياه الحمام التابع لشركة مياه محافظة مرسي مطروح.

وأشار إلى أن كمية المياه المنصرفة في الساعة من الخط 2 بوصة تعادل 35 مترا مكعبا، أى أن إجمالى الوصلات التى تم إزالتها تهدر 525 متر مكعب فى الساعة، ما يؤثر على كمية المياه التى تصل لمحافظة مطروح والمشتركين بطريق الساحل الشمالي والقرى السياحية، مضيفا أنه جارى حاليا القيام بحملات مستمرة بالمنطقة بالكامل للقضاء على كافة التعديات على شبكة المياه.

وأكد أن الشركة مستمرة في حملاتها ضد كافة المخالفات ومنع المخالفين من الحصول على المياه دون وجه حق والضغط على الشبكة.