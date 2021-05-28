مواطن يقيم حفل تأبين لابنه بعد وفاته أثناء مدح الرسول في قنا «فيديو»

بعد خمسة عشر يوما من وفاته، أقام والد أشهر المنشدين في مدينة فقط، الذي توفي أثناء وصلة مدح في رسول الله «ص»، حفل تأبين لابنه في ساحة مضيفة العائلة في المدينة، حضرها مئات المحبين والمريدين ظلت حتى صباح اليوم الجمعة، على غير العادة حيث يقام للمتوفي بعد 15 يوما من وفاته قراءة المصحف كامل وتوزيع الأكل والشرب.

وبث محبو المتوفى مداح رسول الله، حفل التأبين على صفحاتهم بـ«الفيس بوك»، التي تخللها قصائد رثاء في روح الفقيد الذي اختار الله روحه في وصلة مدح على رسول الله حيث سقط مغشيا عليه بسبب أزمة قلبية، مطالبا الاحباب والمحبين الذين تعذر حضورهم بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وقال الشيخ «مصطفى القفطي»، والد المنشد المشهور: «لا نقول إلا بما يرضى الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. الحمدلله ابني اختاره الله في أيام عيد الفطر المبارك، أفضل أيام الله وكان يمدح رسول الله وهذا أفضل موقف لحسن الخاتمة»، موضحا أن حفل التأبين وليلته كانت من أفضل الليالي فكانت في حب رسول الله.

وكان أحد المنشدين من أبناء مركز قفط في محافظة قنا، توفي أثناء أدائه وصلة مدح في رسول الله، داخل ساحة تابعة لقبيلة الإشراف، بدائرة المركز في خميس أول ايام عيد الفطر المبارك.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر وفاة منشد ديني أثناء ليلة ذكر، وفور سقوط المنشد، ويُدعى «محمد مصطفى القفطي»، وهو أحد أشهر المنشدين في مركز قفط، على الأرض، وسط محبيه سارعوا إليه لإنقاذه، ولكنه كان فارق الحياة، وهو ما أكده مفتش الصحة، حيث أفاد بأنه توفى إثر أزمة قلبية.

وتحولت ليلة الذكر إلى حالة من الحزن والبكاء من الحاضرين، حزناً على فراق المنشد، وتم نقل جثمانه إلى منزله في مدينة فقط.

وقال محمود القباني، أحد أهالي القرية، إن المنشد الراحل كان يعاني من مرض بالقلب، وخضع لعملية جراحية قبل عدة شهور، وشفي تماماً، ليستأنف نشاطه في الإنشاد الديني بعدها.

وتابع أنه توفى أثناء الإنشاد، وسط محبيه، لافتاً إلى أن جثمانه شيع أمس عقب صلاة الجمعة، من مدينة قفط، إلى مقابر العائلة، وأضاف أنه ولد وحيد على بنتين، ومتزوج منذ 7 شهور فقط، وليس لديه أولاده، مشيراً إلى أن حالة من الحزن خيمت على محبي المنشد الراحل ومتابعيه في قفط وباقي مراكز المحافظة، مؤكداً أنه كان يمدح رسول الله من قلبه.