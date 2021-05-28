الموافقة على إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة الفيوم في عام واحد

قال الدكتور أحمد جابر رئيس جامعة الفيوم، إن مصر تشهد طفرة كبيرة في المشروعات بالمستويات كافة ومنها الجامعات، رغم ما يمر به العالم من أزمات نتيجة تداعيات فيروس كورونا التي أدت إلى تقليل المخصصات المالية للمشروعات.

وأضاف جابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن المخصصات المالية للجامعة التي تُقدر بمليار جنيه ستنفق على أنشطتها التعليمية والبحثية والخدمية للمجتمع المحيط.

وتابع: «لأول مرة في عام واحد يتم الموافقة على إنشاء 4 كيانات تعليمية جديدة وهي 4 كليات، وهو ما سيلعب دورا كبيرا في توفير فرص تعليمية بمحافظة الفيوم والمحافظات المجاورة، وصدر قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء كلية للعلاج الطبيعي وكلية للألسن وكلية لعلوم الثروة السمكية وكلية للفنون، وكلها تخصصات مهمة جدا وعليها إقبال كبير نظرا لزيادة فرص العمل».

وأشار رئيس جامعة الفيوم: «سنعمل على الاهتمام بالطلاب وتوفير وإتاحة مدن جامعية مناسبة لهم وزيادة الأنشطة التي يمارسوها»، مؤكدًا أن موازنة العام الماضي كانت أقل من موازنة هذا العام التي تبلغ مليار جنيه بمئات الملايين.