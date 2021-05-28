افتتاح متحف محمد محمود خليل بعد إغلاق استمر 10 سنوات

اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية للإطلاع على الأنشطة والفعاليات الفكرية والإبداعية التي تم تنفيذها خلال النصف الثاني من الموسم الفني 2020-2021، حيث افتتح متحف محمد محمود خليل وحرمه بعد إغلاق استمر 10 سنوات، وإصدار طابعا تذكاريا تقديرا لمكانته العالمية بمناسبة اليوم العالمي للتراث.

جاء ذلك من قِبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الهيئة القومية للبريد، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الثقافي والفني للمواقع التابعة للقطاع والذي شمل تنظيم 5 معارض فردية وجماعية منهم الدورة 31 لصالون الشباب إلى جانب 321 ورشة متنوعة منها التراثية للأطفال والمرأة والشباب، 11 ورشة عمل إلكترونية، 27 ندوة تثقيفية، 10 مسابقات موجهة للنشء في مجال الفنون التشكيلية، مسرحيتان ضمن فعاليات المسرح المتحفي للأطفال و3 حفلات لتوقيع الكتب.

وفي إطار خطوات التحول الرقمي تم تصوير مقتنيات 23 متحفا بإجمالي عدد 26435 عملا فنيا، وتم رقمنة محتويات 7 متاحف فنية بالتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي النصر للفن الحديث ببورسعيد، عفت ناجي وسعيد الخادم، الفنون الجملية بالإسكندرية، محمد محمود خليل وحرمه، محمد ناجي، راتب صديق ومحمود سعيد بإجمالي 3891 عملا تم توصيفه و3410 تم تصويره.

كما تم استعراض الموقف الأخير للأعمال الفنية المعارة للجهات الرسمية والحكومية داخل البلاد وخارجها والتي يبلغ عددها 216 عملا خارج مصر و3016 عملا داخل الوطن وشددت على أهمية متابعة فترات الإعارة والوقوف على حالتها وترميمها للحفاظ عليها.

وناقشت وزيرة الثقافة مستهدفات الفترة المقبلة والتي تهدف إلى الانتهاء من أعمال المرحلة الأخيرة لتجديد وتطوير متحف الجزيرة وإعداد برتوكولا للتعاون لإدارة متحف قيادة الثورة إلى جانب تنظيم 30 معرضا فرديا وجماعيا ومتحفيا، 172 وشة فنية بالتعاون مع التربية والتعليم والشباب والرياضة يخصص عدد منها لذوي القدرات الخاصة إلى جانب تنفيذ البرنامج السنوي للمعارض والملتقيات والصالونات الفنية للشباب وكبار الفنانين.