تنسيقية الأحزاب: سنقدم الخدمات التى يحتاج إليها المواطن بشكل أساسي

قالت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسقية شباب الأحزاب لم يقتصر دورها على إطلاق مبادرة «بر أمان» لصغار الصيادين ولكنها أطلقت مبادرة «كلنا هنساعد» مع وزارة التضامن التي ستكون ضمن مبادرات كثيرة من أجل الوصول إلى المواطن.

وأضافت «الطباخ » خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الخميس، أن تنوع المبادرات يشير إلى تركيز القيادة السياسية على تنمية مختلف الفئات وليست فئة محددة مع تهميش آخرين، لأن المزراعين والصناع والعمال جميعهم أفراد يضيفون للمجتمع الكثير.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تملك من المعرفة والآليات ما يمكنها من الوصول إلى الشارع من أجل تحقيق مصلحة المواطن، مؤكدة أن التنسيقية لن تدخر جهدا في سبيل تقديم الخدمات للمواطن في كل المجالات التي تمس حياته اليومية.

وتستهدف الدولة من خلال مبادرة بر أمان 42 ألف صياد يعملون في 9 بحيرات داخلية، وتوفر المبادرة بدل واقية وشباك وسيتم التوزيع على 4 مراحل، واليوم تم إطلاق المبادرة الأولى في محافظة الفيوم في بحيرة الريان، مع تنفيذ الدولة باقي المراحل خلال الشهور المقبلة.

وستشمل المرحلة الثانية من المبادرة بحيرة البرلس والساحة، أما الثالثة فستغطى المحافظات التي يمر فيها نهر النيل، وستغطي المرحلة الرابعة كل من بحيرة ناصر والبردويل، مشيرة إلى أن المبادرة ممولة من صندوق تحيا مصر بإجمالي 50 مليون جنيه، مبينة أن المبادرة تستهدف صغار الصيادين.