مواعيد جديدة لإغلاق المحلات بعد 72 ساعة.. ما السيناريوهات المتوقعة؟

بداية من الثلاثاء المقبل أول شهر يونيو، يتم العمل بمواعيد جديدة لغلق المحلات بعد 72 ساعة والمقاهي والمطاعم والورش والمولات التجارية التي ستقررها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن مواعيد غلق المحلات في التاسعة مساء مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، وفق تعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

السيناريو الأول.. استمرار غلق المحلات من 9 مساء

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع سيناريوهين لمواعيد فتح وغلق المحلات بداية من الثلاثاء المقبل أولها يتم مد العمل بالمواعيد الحالية ويتم الغلق في التاسعة مساء وذلك وفق الإجراءات الاحترازية التي تقرها وزارة الصحة من معدلات الإصابة جراء فيروس كورونا.

السيناريو الثاني.. إعادة العمل بالمواعيد الصيفية وغلق المحلات 11 مساء

وأكد المصدر، أن السيناريو الثاني يتم إعادة العمل بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات حيث تفتح المحلات والمولات التجارية من 7 صباحًا حتى 11 مساء، وأيام الخميس والجمعة والإجازات يتم غلق المحلات في 12 منتصف الليل وفق المواعيد الصيفية في حالة إقرارها.

تحديد مواعيد غلق المحلات

وأشار إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، ستصدر المواعيد الجديدة لغلق المحلات قريبًا حتى يتم تفعيلها أول الشهر المقبل بمختلف المحافظات، ووزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وستطبق المواعيد الجديدة فور صدورها، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، والتأكيد على الانضباط والنظام والحد من الفوضى، ويتم استثناء عدة أنشطة من مواعيد الغلق كل من الصيدليات ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

التشديد على إجراءات السلامة

وشددت التنمية المحلية، على نسب التواجد المقررة والتي تضمن السلامة العامة فى المنشآت و المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج.