تعافي 24 مصابا بكورونا في عزل كفر الزيات بالغربية

أعلن مستشفى كفر الزيات العام، بمحافظة الغربية، والمخصص لاستقبال مرضى كورونا، تعافي 24 مريضا من المصابين بالفيروس، والتصريح بخروجهم من المستشفى مع التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية.

وقال الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه تم السماح بخروج 24 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء.

وأشار مدير مستشفى كفرالزيات ، أن خروج الحالات جاء بعد تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبرتوكول علاج الوزارة، والدعم النفسي الكامل، وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، لافتا إلى استقرار معظم حالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فى المستشفى.

وأعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أمس الخميس، عن تعافي وخروج 104حالات من مصابي فيروس كورونا من مستشفيات الغربية، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، من أجل تسخير جميع الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة، وسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح فيروس كورونا